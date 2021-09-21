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Ekonomi Varlıklarımız arttı borçlarımız azaldı
Ekonomi

Varlıklarımız arttı borçlarımız azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre temmuz sonu itibarıyla Türkiye’nin yurt dışı varlıkları 2020 sonuna kıyasla yüzde 10.3 artarak 282 milyar dolara yükseldi, yükümlülükleri ise yüzde 11.8 azalarak 572 milyar dolara düştü.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 10:03:00 -
Varlıklarımız arttı borçlarımız azaldı

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), temmuzda eksi 290 milyar dolar oldu. Net UYP, 2020 sonunda eksi 393.1 milyar dolardı. Aynı dönemde rezerv varlıklar kalemi yüzde 13.4 artışla 105,8 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi yüzde 10 artışla 119.2 milyar dolara ulaştı. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve TL cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 24.5 artarak 52.2 milyar dolara çıktı.

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