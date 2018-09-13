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Varlık Fonu ilk toplantısını yaptı! Maaş almayacaklar

Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıdan üyelerin bu kurumda çalışmayı milli bir görev sayarak maaş almamaları kararı çıktı.

13 Eylül 2018 Perşembe 11:06
Varlık Fonu ilk toplantısını yaptı! Maaş almayacaklar

Türkiye Varlık Fonu, yapısı ve işleyişine ilişkin esaslarda yapılan değişikliğin ardından ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki toplantıya, başkan vekili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yönetim kurulu üyeleri Selim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez katıldı.

Toplantıda, yönetim kurulu üyeleri, bünyesinde bulunmayı milli bir vazife gördükleri Türkiye Varlık Fonu’ndan maaş almamaya karar verdi.

VARLIK FONU KALDIRMAYI HIZLANDIRACAK

Resmi Gazete’de dün yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, Türkiye Varlık Fonu AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Söz konusu kararla şirketin Genel Müdürlüğü görevine ise Zafer Sönmez getirildi.

Türkiye Varlık Fonu, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek ve stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek amacıyla 2016 yılında kuruldu.

Fon ile reel sektör yatırımlarına ve stratejik öneme sahip şirketlere finansman sağlanarak kalkınmanın hızlandırılması, yüksek ve sürdürülebilir büyüme yakalanması ve ekonomik istikrarın önünün açılması amaçlanıyor.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 11:06
  1. Aydın
  2. varlık fonu
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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