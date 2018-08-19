THY - Trabzon
0553 313 94 23

Varlık barışında 4 düzenleme

“Varlık barışı” olarak bilinen, gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan varlıklarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına dair esaslarda düzenlemeye gidildi.

19 Ağustos 2018 Pazar 11:24
Varlık barışında 4 düzenleme

“Varlık barışı” olarak bilinen, gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan varlıklarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına dair esaslarda düzenlemeye gidildi.

İşte yapılan değişiklikler:

Yurtdışında bulunan varlıkların Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak hesaba transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibiyle yurtdışından varlığı transfer edenin farklı kişiler olması halinde de vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde şirketin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıklar, şirket adına bildirim veya beyana konu edilerek ilgili kanun hükümlerinden yararlanabilecek.

Gerçek kişilere ait olduğu halde bu kişilerin ortağı veya kanuni temsilcisi oldukları yurt dışındaki şirketlerce tasarruf edilen varlıkların da ilgili gerçek kişiler adına bildirilerek aynı hükümlerden yararlanması mümkün olacak.

Bildirim veya beyan dışındaki nedenlerle yapılacak inceleme esnasında söz konusu varlıkların şirket veya şirket ortaklarına ya da gerçek kişilere ait olduğunun ispat edilmesi gerekecek.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 11:24
  1. Varlık Barışı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı
    1. Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni..
    2. Türk karikatürist İtalyanları..
    3. Avcılar'da dehşet! Karısını öldürüp..
    4. Katarlı gazeteci Siyonist Arapları..
    5. Apartmanın dibine tuvaletini yapan..
    6. Höyükteki kaçak kazıda sızan gazdan..
    7. Filistinli iş adamından, içimizdeki..
    8. Türkiye'nin dev sigorta şirketi..
    9. Sınırda teröre dev darbe! Binlerce..
    10. AK Parti MYK'da devir teslim töreni..
    11. Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması
    12. Fenerbahçe aradığı sol beki buldu!..
    13. Kurbanlık hayvan pazarında yer..
    14. Sırbistan: Türkiye karşıtı bir..
    15. Suçlarına camiyi alet etmişler!
    16. Kurban fiyatları İstanbul! 2018..
    17. İBB kurban kesim yerleri 2018
    18. Prototip üretimi tamamlandı... Uçuşa..
    19. Türkiye'den ABD açıklaması: Biz buna..
    20. Dövizdeki hareketlilik fiyatları..
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    Papaz Brunson hırsız çıktı!
    Papaz Brunson hırsız çıktı!
    Altaylı, Kılıçdaroğlu'na fena sardı: Biraz daha avans vereyim
    Altaylı, Kılıçdaroğlu'na fena sardı: Biraz daha avans vereyim
    Gezici Halit Ergenç kendini kesti
    Gezici Halit Ergenç kendini kesti
    Kurban fiyatları Ankara
    Kurban fiyatları Ankara

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Öldürülen terörist için skandal ifade! 'Kahramandı'
    Öldürülen terörist için skandal ifade! 'Kahramandı'
    Milli SİHA'lara müthiş özellik! Ankara'dan Kandil'i vurabilecek
    Milli SİHA'lara müthiş özellik! Ankara'dan Kandil'i vurabilecek