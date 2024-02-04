Varis (İbrahim Saraçoğlu kürü)! Günlerden: Yıllık iki hafta çabaladığımıza değecek, geç kalmayın! Şoke eden detaylar

Kısaca varis ciltte dolaşım bozukluğu demektir. Varis toplar damarların genişleme, uzaması ve kıvrımlı hale gelmesi olarak adlandırılır. Görünüş olarak kötü bir görümünü vardır. Rahatsız edicidir.

Varis İçin Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

1 tatlı kaşığı kırkkilit bitkisi

1 su bardağı su

Yapılışı: Kaynayan 1 bardağı suyun içerisine 1 tatlı kaşığı kırkkilit bitkisinden atılmalıdır. 3 dakika boyunca kaynadıktan sonra süzülüp ılımaya bırakılmalıdır. Günde 1 defa sabah kahvaltısından 2 saat sonra içilmelidir. Her gün mutlaka tazesi yapılmalıdır.

1 tatlı kaşığı çoban çantası

1 su bardağı su

Yapılışı: Kaynayan 1 bardağı suyun içerisine 1 tatlı kaşığı kırkkilit bitkisinden atılmalıdır. 3 dakika boyunca kaynadıktan sonra süzülüp ılımaya bırakılmalıdır. Günde 1 defa akşam yemeğinden 2 saat sonra içilmelidir. Her gün mutlaka tazesi yapılmalıdır. Ve her gün uygulanmalıdır. İçerisine herhangi bir katkı madde konulmamalıdır.

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Aloe vera 2 parça yeterli

Yarım su bardağı kadar zeytinyağı

2-3 yemek kaşığı at kestanesi yağı

Yapılışı: Bütün malzemeleri kap içerisinde karıştırın. Bu karışımının ağzını kapatın ve her gün düzenli olarak varislerin olduğu bölgelere uygulayın. Karışım bitene kadar devam edilmelidir. İsteyenler bu karşımı daha fazla yapabilirler.

Günde bir defa 5 gr üzerlik tohumu suyla yutulmalıdır. İki hafta boyunca kullanılırsa varise iyi gelir.

Yarım çay kaşığı muskat rendesi veya 1/6 muskat parçası, her gün ağızda eritilerek yutulmalıdır. Yılda 2 hafta buna devam edilir.(Aidin Salih önermektedir.)

Varisli olan bölgeye sarı kantaron yağı sürüldüğü zamanda iyi gelmektedir. Günde mutlaka 1 defa masaj yaparak sürülmesi gerekir. Düzenli olarak uygulanmalıdır.

Elma sirkesi yine o bölgeye sürüldüğü zaman iyi gelmektedir. Özellikle sık ve düzenli kullanmak gerekir.

Spor yapmak veya bacak egzersizleri yapmak.