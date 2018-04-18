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Varis hastalığına iyi gelen bitkiler

Ağrı, şişlik ve oluşan çirkin görüntüsüyle fazlaca rahatsızlık veren variste besinler önemli rol oynuyor. Toplardamarların fonksiyonel bir bozukluk sebebiyle genişlemesi sonucu oluşan varisler yaşam kalitesini düşürüyor. İşte varise iyi geldiği belirtilen doğal çözümler...

18 Nisan 2018 Çarşamba 18:06
Varis hastalığına iyi gelen bitkiler

Pek çok hastalıkta olduğu gibi varisin de en sık rastlanan sebebi genetiktir diyen uzmanlar, "Genetik yatkınlığın yanı sıra uzun süre ayakta kalınan ya da tam tersi sürekli oturulan bir iş yapılıyorsa, sigara içiliyorsa ve fazla kilo mevcutsa varis görülme olasılığı yüksektir" şeklinde konuşuyor.

Ayrıca, hamile bayanlarda da kan dolaşımındaki ve hormonlardaki değişiklikten dolayı bu süreçte varis görülür. Bitkisel tedavisinde ise özellikle flavonoid içeriği zengin olan gıdaların tüketilmesi gerektiğini aktaran uzmanlar besinlerin damarları güçlendirip hasarlardan koruyacağını aktarıyor. Varislerin ilerlemesini durdurmaya ve korunmaya yardımcı şu besinleri tavsiye ediyor...

ASMA YAPRAKLARI: Asma yapraklarının kaynatılarak günde 3 kere bir bardak içmek varis hastalığına iyi gelir.

BAL: Bir bardak suya bir tatlı kaşığı bal karıştırın. Daha sonra 1 tatlı kaşığı dövülmüş üzerlik tohumu ekleyin. Günde bir bardak ve 2 hafta boyunca için.

REZENE: Günde bir bardak olacak şekilde 6 gün devam edin. Varisi kısmen azaltacaktır.

KEKİK,ATKUYRUĞU OTU: Farklı bardaklarda demleyin. Günde 2-3 bardak için.


(Sabah)
Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 18:06
  1. varis
  2. bal
  3. asma yaprağı

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