Varis bitkisel tedavisi: Varisli damarlardan kurtulmak için doğal çözümler

Görünümü bozan ve kan pıhtılaşması riskini artıran varisli damarlara karşı uygulayabileceğiniz doğal çözümlerle görünümlerini azaltabilir ve ağrıyı hafifletebilirsiniz.

Bacaklardaki varisli damarlar, ayakta dururken 3 mm'yi aşan bir çapa sahip olan deri altındaki damarların genişlemesidir. Alt uzuvları etkileyebilirler, aynı zamanda anal bölgeyi (hemoroid), testisleri, vajinayı veya yemek borusunu da etkileyebilirler.

Varisli damarlar bacaklarda ağırlık hissi, ağrı, yorgunluk, bacaklarda sadece hareketlerin rahatlatabileceği hoş olmayan bir his ve yanma hissi de dahil olmak üzere birçok farklı belirtiye neden olabilir.

En önemlisi belirtisi gözle görülebilir genişlemiş damarlardır ve hoş olmayan görünümleri birçok insanı endişelendirmektedir.

Varisin genellikle belirli bir nedeni yoktur. Genetik, uzun süre ayakta durmayı gerektiren işler, fazla kilo, doğum kontrol hapları, uzun süren kabızlık, hamilelikte hormonal değişiklikler, ergenlik ve menopozun varis üzerinde etkili olabileceği düşünülüyor.

Varisleri yok etmek için yüzde 100 doğal çözümler vardır. Birçok bitki, varisli damarlara karşı faydalı özellikleri ile bilinir. İşte bacaklarda ağırlık hissini azaltan ve varisleri yok eden doğal çözümler.

Varisli damarlardan kurtulmak için doğal çözümler

Sizlere varisli damarlardan kurtulmanıza yardımcı olacak en iyi yöntemleri sunacağız. Üstelik bunları evinizde kendiniz yapabilirsiniz! Kullanılacak malzemeleri hızlı ve ekonomik bir şekilde temin edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken okumaya devam etmek…

Piyasada birçok pahalı ürün bulunmaktadır. Ancak bu makalede bulunan doğal çözümler pahalı değildir. Ve başka bir yere gitmenize gerek kalmadan kendi evinizde kullanabilirsiniz. Dahası, onları kendi evinizde hazırlayabilirsiniz.

Bu doğal ilaçların kullanımı sayesinde kan dolaşımınız artacak ve bu rahatsız edici varisli damar görüntüsünden kurtulacaksınız.

Varis’den kurtulmak için bitkisel tedavi

Elma sirkesi, havuç ve aloe vera

Hazırlanışı: Elma sirkesi, havuç ve aloe veranın jelini bir kase içerisinde pürüzsüz bir karışım elde edene kadar karıştırın. Sonra bu karışımı varisli bölgeye uygulayın ve en az 30 dk boyunca bekletin. Daha sonra, bol soğuk suyla yıkayın. En iyi tedavilerden biridir.

Hazırlanışı: Bitkiden bir yaprak alın ve kristalini çıkartın, ardından ılık hale gelinceye kadar ısıtın. Daha sonra varisli bölgeye uygulayın. Gece boyunca kompres olarak da kullanabilirsiniz.

Sarımsak

Sık sık tüketimi dışında, alkolle ezilmiş biraz sarımsağı karıştırarak bir krem hazırlayabilirsiniz. Bu karışımı kullanın ve haftada 4 kez bacaklarınıza masaj yapın.

Ginkgo Biloba

Ginkgo balboa, dolaşım sistemi işlevini teşvik eden ve geliştiren, böylece varisli damarların giderilmesine büyük ölçüde yardımcı olan flavonoidler içerir. Günlük olarak bir tablet veya kapsül alın.

Deniz tuzu ve elma sirkesi ile daldırma banyoları

Varisli damarların giderilmesinin oldukça kolay ve işe de yarayan bir yoludur. Ayaklarınızı bu karışım içerisinde yaklaşık 20 dakika bekletin ve bu esnada onlara masaj yapın.

AT KESTANESİ

At kestanesi yüzyıllardır varis tedavisi için kullanılmıştır. Bu bitki kestane ağacının meyvesi olan yenilebilir kestane ile karıştırılmamalıdır. At kestanesi iltihap önleyici özelliklere sahiptir ve damar şişkinliklerini azaltır, böylece damar duvarlarının güçlenmesine ve varislerin yok olmasına yardımcı olur.

At kestanesi tohumu özünde bulunan bileşikler arasında damarların elastikiyetini artıran ve kılcal damar duvarlarına zarar verebilecek enzimleri bloke eden aescin bulunur. Araştırmalara göre, at kestanesi özü varis semptomları için kısa süreli etkili bir tedavidir.

Nasıl yapılır?

- At kestanesi jelini piyasada rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu jeli günde iki kez etkilenen bölgeye uygulayın. Düzenli olarak kullanılan at kestanesi jeli, bacaklardaki şişliği ve ağrıyı önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olacaktır.

- At kestanesi tohumu kapsülleri de kullanabilirsiniz. En yaygın doz günde 2 kez 300 mg'dır. Bilinen toksik bir bileşik olan yüksek miktarda aesculin içerdiğinden asla çiğ at kestanesi almayın.

Not: Bu, hamile veya emziren kadınlar için uygun değildir.

Önemli İpuçları

Her gün bacaklarınızı en az 10 dakika yüksekte tutun, böylece kanın kalbe geri dönmesini uyarabilir ve böylece damarların dekonjesyonuna neden olabilirsiniz.

Yürüyüş yapmak veya bisiklete binmek gibi kan dolaşımını etkinleştiren aktiviteler edinin.

Eğer bacaklarınızı şimdiye kadar sık ​​sık çarptıysanız, daha dikkatli olun.

Uzun oturmalardan kaçının ya da daha uzun süre ayakta durun.

Hareketsiz bir yaşam tarzı sürmemeye çalışın ve kahve, alkol almaktan kaçının ve sigaralardan kurtulun.

KADİFE ÇİÇEĞİ

Kadife çiçeği sadece güzel görünüşlü bir çiçek değildir. Flavonoidler ve C vitamini açısından zengin olan bu şifalı bitki kolajen üretimini uyarır ve hücre yenilenmesini ve oluşumunu destekler.

Kadife çiçeği ayrıca kan dolaşımını iyileştirir, böylece varisli damarları hafifletir.

Nasıl yapılır?

- Bir avuç kadife çiçeğini 1 litre suda 5 dakika kaynatın.

- Etkilenen bölgeyi kapatmak için kullanacağınız bir parça pamuklu bezi bu solüsyona batırın.

- Bez tamamen soğuyana kadar bekletin.

- Bir iyileşme görene kadar bu tedaviyi 1 ay boyunca günde birkaç kez tekrarlayın.

Ibrahim Saraçoğlu varis tedavisi nasıl yapılır?

Kürü hazırlamak için gerekli malzemeler 20 adet atkestanesi ve 2 litre saf zeytinyağı. 20 adet atkestanesini soyduktan sonra blenderden geçirerek toz haline getirin. Daha sonra yağın içine koyun ve bir hafta bekletin. Daha sonrasında ise bu karışımı varisli bölgeye aşağıdan yukarıya doğru masaj yaparak sürün.

MAYDANOZ

Maydanoz, kolajen üretimini destekleyen ve hücre yenilenmesine ve oluşumuna yardımcı olan güçlü bir antioksidan olan C vitamini açısından zengindir. Maydanoz ayrıca rutoside (yapraklarının yüzde 3'ü) içerir. Bu bileşik kılcal damarları güçlendirmede önemli bir rol oynar ve bu da onu varisi hafifletilmesinde çok faydalı bir besin haline getirir.

Nasıl yapılır?

- Bir avuç taze maydanozu doğrayın ve 250 ml suda 5 dakika kaynatın.

- Ocağı kapatın, karışımın üstünü örtün ve ılıklaşana olana kadar soğumaya bırakın.

- Süzün ve 1 damla gül esansiyel yağı ekleyin.

- Karışımı buzdolabında birkaç dakika bekletin ve bir pamuk top kullanarak etkilenen bölgeye uygulayın.

- Varisli damarları yok etmek için bu tedaviyi birkaç ay boyunca her gün tekrarlayın. Ayrıca, mümkün olduğunca sık çiğ maydanoz yemeye çalışın.

ZEYTİNYAĞI

Bazı bitkilerin varislere karşı etkili olmasının nedeni kan dolaşımını iyileştirmeleridir. Zeytinyağı ile yapılan basit bir masaj da kan dolaşımını uyarır ve ağrı hissinin yanı sıra iltihabı da azaltır.

Nasıl yapılır?

- Zeytinyağı ve tercihen yanında E vitamini yağını eşit oranlarda karıştırın. Hafifçe ısıtın, ardından bu sıcak yağ ile varisli damarlara birkaç dakika masaj yapın. Bu tedaviyi 1 ila 2 ay boyunca günde 2 kez tekrarlayın.

KIRMIZI ASMA YAPRAĞI

Kırmızı asma yaprakları, damarlar üzerindeki faydaları ile bilinen yüksek flavonoid içeriğine sahiptir. Kırmızı asma yaprağı iltihap önleyici, antioksidan ve hücreleri dengeleyici özellikleri sayesinde varisli damarlar için çok etkili bir tedavidir.

Nasıl yapılır?

- 15 gr kırmızı asma yaprağını 1 litre suda 10-15 dakika kaynatın ve ılıklaşama kadar birkaç dakika demlenmeye bırakın.

- Küçük bir kaba dökün ve ayaklarınızı bu kapta 5 dakika bekletin.

- Daha sonra ayaklarınızı 10 saniye soğuk su dolu bir kaba koyun.

- Bunu arka arkaya 3 veya 4 kez tekrarlayın, her zaman soğuk su ayak banyosu ile sonlandırın.

- Ardından, bacaklarınıza aşağıdan yukarıya doğru hareket ederek masaj yapın.

- Bitirmek için bacaklarınızı birkaç dakika yüksek bir konumda tutun.

Bu içerik yalnızca genel bilgi sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli tıbbi görüşün yerini tutmaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir uzmana danışın.

VARİSİ ÖNLEMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

- Bacak bacak üstüne atarak uzun süre oturulmamalıdır.

- Çok dar ve çok sıkı olan kıyafetler giyilmemelidir.

- Topuklu ayakkabı kullanmak yerine daha rahat ve düz tabanlı ayakkabılar giyilmelidir.

- Fazla kilolar verilmelidir.

- Kabız olmaktan korunmak ve lif oranı yüksek olan besinler ile beslenilmelidir.

- Eğer uzun süre ayakta kalındıysa bacakları yukarı kaldırarak bir süre dinlenilmelidir.

- Genetik olarak varise yatkın olan kişiler ve mesleği nedeni ile uzun süre ayakta kalmak zorunda olan kişiler mutlaka varis çorabı kullanmalıdırlar.

- Mutlaka ayaklara masaj yapılmalıdır.