Varil petrol fiyatı! Brent petrol fiyatı ne kadar oldu, düştü mü çıktı mı? (10 Mart 2022)

Petrol fiyatları dünya piyasasını oldukça etkilemekte. Zira artan petrol fiyatlarına paralel olarak akaryakıt fiyatları da yükselmekte. Bundan dolayı da "Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu?' soruları küresel piyasalarda bir hayli sorulmakta. Uluslararası piyasada petrol fiyatların son durum. Petrol fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle daralan arzın artırılacağı yönündeki beklentilerin etkisiyle çarşamba günü yüzde 10'u aşan düşüş kaydederken, yeni işlem gününde dalgalı bir seyir izliyor.

Brent petrol fiyatı ne kadar?

Brent petrolün varil fiyatı, bugün uluslararası piyasalarda 116-117 dolar civarında işlem görüyor. Dün 131,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,98 artışla 112,23 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 108,98 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, piyasa yatırımcılarının Rus petrol arzında kesinti yaşanacağına ilişkin endişelerinin hafiflemesi ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın üye ülkelerin acil durum rezervlerinden piyasaya daha fazla petrol sunmaya hazır olduklarına ilişkin haberler ile dün gerilemeye başladı. Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon 900 bin varil (yüzde 0,5) azalarak yaklaşık 411 milyon 600 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 833 bin varil düşeceği yönündeydi. Brent petrolde teknik olarak 114,33 ile 117,58 dolar aralığının direnç, 111,08 ile 107,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.