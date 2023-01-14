Varank’tan TT Ventures’ın San FrancIsco ofisine ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Telekom’un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures Ofis’inde incelemelerde bulundu. Varank, ABD’nin San Francisco şehrinde bulunan ofis hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmalar yürütülüyor

TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, Varank’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özhan, Silikon Vadisi’nde yer alan TT Ventures Ofisi’yle destekledikleri girişimleri uluslararası anlamda bilinir kılmayı amaçladıklarını söyledi. Özhan, girişimleri yakından gözlemlemek ve fırsatları takip etmek adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Özhan, “Dünyada adından söz ettiren birçok yenilikçi markanın doğduğu ve geliştiği Silikon Vadisi’nde bulunan ofisimizle global alandaki güncel gelişmeleri takip etmeyi, yerli girişim ekosistemimizdeki gücümüzü buradaki fırsatlarla harmanlamayı amaçlıyoruz. Global anlamda önemli işlere imza atmanın bir yolu da girişim ekosistemini desteklemekten ve dünyaya tanıtmaktan geçiyor. Bu anlamda San Francisco ofisimizle hem Türkiye’de doğan girişimleri dünyayla buluşturacağız hem de buradaki tecrübeyle kendi girişim ekosistemimize güç katacağız” ifadelerini kullandı.

Pilot mezunları ABD yolunda

TT Ventures, PİLOT yurt dışı programı kapsamında BootUP firmasıyla seçilecek girişimlere destek verecek. Program kapsamında girişimlere ABD’de iş geliştirme, yatırımcı ağına erişim, mentorluk ve koçluk hizmeti verilecek.

Girişimcilik ve yeni teknolojilere yönelik inovatif fikirlerin ana merkezi sayılan Silikon Vadisi’ndeki ofisin yerli ekosistemi de güçlendireceğini kaydeden Özhan, TT Ventures çatısı altında faaliyet gösteren girişim hızlandırma programı PİLOT’u tamamlayan ve dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteren girişimlerin gerek yerel gerekse global yatırımcılardan 20 milyon dolara yakın yatırım aldıklarını bildirdi.

Özhan, TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu da hayata geçirdiklerini vurguladı. TT Ventures’la bugüne kadar sağlık, enerji, eğitim, yapay zekâ ve telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren 13 şirkete yatırım yaptıklarının altını çizdi.