  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İP'li vekil ağzındaki baklayı çıkardı! Bomba itiraflar

Bülent Turan'dan Meral Akşener'e sert cevap! "Çok cahilce"

Altını gram gram çaldılar: Çıraklardan milyonluk tarihe geçen rekor vurgun! Daha önce görülmedi

İsveç'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin provokasyona ilişkin ilk açıklama!

Burkina Faso'da camiye saldırı! İmam dahil 9 kişi hayatını kaybetti

ABD'de sağlık sisteminde anormallikler sürüyor! Acil durumlarda bile müdahale edemiyorlar

ABD, safer petrol için kararlı olduklarını duyurdu! Sert tepki: Petrol kararı ortalığı karıştırdı

CHP'nin toprak döktüğü metroya, AK Parti'den yeni karar!

Mısır Firavunu II. Ramses’in yüzü yeniden canlandırıldı! Antik Mısır'ın en güçlü hükümdarı firavun 3 bin 200 yılık

Yaşlı kadının 2 milyon liralık altınını dolandırdılar! Yine aynı yöntem
Teknoloji Varank’tan TT Ventures’ın San FrancIsco ofisine ziyaret
Teknoloji

Varank’tan TT Ventures’ın San FrancIsco ofisine ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Telekom kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures’ın San Francisco şehrinde yer alan ofisini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 10:26:00 -
Varank’tan TT Ventures’ın San FrancIsco ofisine ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Telekom’un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures Ofis’inde incelemelerde bulundu. Varank, ABD’nin San Francisco şehrinde bulunan ofis hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmalar yürütülüyor

TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, Varank’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özhan, Silikon Vadisi’nde yer alan TT Ventures Ofisi’yle destekledikleri girişimleri uluslararası anlamda bilinir kılmayı amaçladıklarını söyledi. Özhan, girişimleri yakından gözlemlemek ve fırsatları takip etmek adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Özhan, “Dünyada adından söz ettiren birçok yenilikçi markanın doğduğu ve geliştiği Silikon Vadisi’nde bulunan ofisimizle global alandaki güncel gelişmeleri takip etmeyi, yerli girişim ekosistemimizdeki gücümüzü buradaki fırsatlarla harmanlamayı amaçlıyoruz. Global anlamda önemli işlere imza atmanın bir yolu da girişim ekosistemini desteklemekten ve dünyaya tanıtmaktan geçiyor. Bu anlamda San Francisco ofisimizle hem Türkiye’de doğan girişimleri dünyayla buluşturacağız hem de buradaki tecrübeyle kendi girişim ekosistemimize güç katacağız” ifadelerini kullandı.

Pilot mezunları ABD yolunda

TT Ventures, PİLOT yurt dışı programı kapsamında BootUP firmasıyla seçilecek girişimlere destek verecek. Program kapsamında girişimlere ABD’de iş geliştirme, yatırımcı ağına erişim, mentorluk ve koçluk hizmeti verilecek.

Girişimcilik ve yeni teknolojilere yönelik inovatif fikirlerin ana merkezi sayılan Silikon Vadisi’ndeki ofisin yerli ekosistemi de güçlendireceğini kaydeden Özhan, TT Ventures çatısı altında faaliyet gösteren girişim hızlandırma programı PİLOT’u tamamlayan ve dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteren girişimlerin gerek yerel gerekse global yatırımcılardan 20 milyon dolara yakın yatırım aldıklarını bildirdi.

Özhan, TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu da hayata geçirdiklerini vurguladı. TT Ventures’la bugüne kadar sağlık, enerji, eğitim, yapay zekâ ve telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren 13 şirkete yatırım yaptıklarının altını çizdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye başardı, dünya şokta! 300 milyon dolarlık dev yatırım: Petrol ve doğal gazın devri bitiyor
Ekonomi

Türkiye başardı, dünya şokta! 300 milyon dolarlık dev yatırım: Petrol ve doğal gazın devri bitiyor

Dünyada gelişen teknolojiye bağlı olarak Türkiye'deki yenilenebilir enerji sektörü de petrol ve doğal gaza alternatif alanlara yönelmeyi süd..
Mısır Firavunu II. Ramses’in yüzü yeniden canlandırıldı! Antik Mısır'ın en güçlü hükümdarı firavun 3 bin 200 yılık
Aktüel

Mısır Firavunu II. Ramses’in yüzü yeniden canlandırıldı! Antik Mısır'ın en güçlü hükümdarı firavun 3 bin 200 yılık

Turizmde dünyanın en gözde ülkesi olan ve Türkiye'den de birçok turiste ev sahipliği yapan Mısır'ın tarihi yerlerinin sembolü ve tarihlerini..
İngilizler duyurdu! Türkiye, Mısır ve BAE'yi geride bıraktı
Ekonomi

İngilizler duyurdu! Türkiye, Mısır ve BAE'yi geride bıraktı

İngiliz turizm örgütü ABTA, dünyanın en gözde 23 ülkesini açıkladı. Listede Türkiye, BAE ve Mısır'ı geride bırakarak dokuzuncu sırada yer al..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23