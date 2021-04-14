  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Adana'da feci kaza! Trenler çarpıştı: Yaralılar var

Ramazan âdet değil ibadet ayıdır İlahiyatçılar Akit’e konuştu: Ramazan bilincini kuşanalım, orucu aklımıza, kalbimize de tutturalım

Alman sanayicilerden kapanma uyarısı: Eğer böyle yapılırsa tedarik zinciri çöker

Dünya Türkiye'nin yeni projesini konuşuyor! Tarihte böylesi yok

1 günlük evlilik yüzünden 4 yıldır nafaka ödüyor

NATO’dan Rusya’ya Ukrayna çağrısı: Askeri yığınağı sonlandır

Koronavirüs salgını Avrupa’daki Türk restoronları nasıl etkiledi? Türk işletme sahipleri konuştu

Ahmedinejad'dan şok sözler: Bu 3 şey İran'ı yıkmaya yeter!

Arap basını duyurdu... Mısır ve Türkiye hakkında bomba iddia!

Şarkıcı Okan Tok’tan CHP sözcüsü Faik Öztrak’a tepki: Hakkımı mahkemede arayacağım
Ekonomi Varank’tan kritik görüşmeler
Ekonomi

Varank’tan kritik görüşmeler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, önemli görüşmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 12:10:00 -
Varank’tan kritik görüşmeler

Varank, ilk olarak Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse’yle bir araya geldi. Varank, buluşmada Türkiye olarak her zaman Libya’nın yanında yer alacaklarını vurguladı.

Yakın çalışıyoruz

Libya’nın küresel ekonomiye entegre olma konusunda yeni başlangıçlar yapmak için önemli fırsatlarının bulunduğuna işaret eden Varank, “Ülkenin potansiyelini hem sanayi hem madencilik hem de girişimcilik alanında bir noktaya taşımamız lazım. Bunu da yapacak olan biz bakanlarız. İnşallah yakın çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Konuk Bakan Ebu Heyse de Türkiye’ye çok güvendiklerini ifade etti. İkili ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini söyledi.

Hükümete teşekkür

Varank, Ebu Heyse’nin ardından Libya Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi’yi ağırladı. Varank, yükseköğretim ve Ar-Ge faaliyetlerinde Türkiye ile Libya’nın beraber hareket etmesini istediklerini belirtti. “2021 sonundaki seçimlerle birlikte Libya’yı çok başka bir dünya bekliyor” dedi. Bakan Abdünnebi de Türkiye ile Libya’nın köklü bağları bulunduğunu hatırlattı. Abdünnebi, yeni iş birliği konularında da planların çizilebileceğini dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cehalet tekerrür etti! AK Partili milyonlara akılalmaz sözler
Gündem

Cehalet tekerrür etti! AK Partili milyonlara akılalmaz sözler

Halka tepeden bakan CHP zihniyetinin temsil edildiği Halk TV'nin canlı yayınına katılan Eski bakan Ufuk Söylemez, AK Partili seçmenlere haka..
Aliyev'den sert Rusya çıkışı! Putin'i fena köşeye sıkıştırdı
Gündem

Aliyev'den sert Rusya çıkışı! Putin'i fena köşeye sıkıştırdı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentine atılan Rus menşeili ihracatı yasak İskender-M füzeyle d..
ABD ve İsrail birlikte çalışacak! 'Bizde nükleer silah var ama onlarda olmamalı'
Dünya

ABD ve İsrail birlikte çalışacak! 'Bizde nükleer silah var ama onlarda olmamalı'

ABD yönetimi ve İsrail nükleer silahlara sahip iki olarak İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması için çalışılacağını açıkladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay