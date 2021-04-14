Varank’tan kritik görüşmeler

Varank, ilk olarak Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse’yle bir araya geldi. Varank, buluşmada Türkiye olarak her zaman Libya’nın yanında yer alacaklarını vurguladı.

Yakın çalışıyoruz

Libya’nın küresel ekonomiye entegre olma konusunda yeni başlangıçlar yapmak için önemli fırsatlarının bulunduğuna işaret eden Varank, “Ülkenin potansiyelini hem sanayi hem madencilik hem de girişimcilik alanında bir noktaya taşımamız lazım. Bunu da yapacak olan biz bakanlarız. İnşallah yakın çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Konuk Bakan Ebu Heyse de Türkiye’ye çok güvendiklerini ifade etti. İkili ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini söyledi.

Hükümete teşekkür

Varank, Ebu Heyse’nin ardından Libya Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi’yi ağırladı. Varank, yükseköğretim ve Ar-Ge faaliyetlerinde Türkiye ile Libya’nın beraber hareket etmesini istediklerini belirtti. “2021 sonundaki seçimlerle birlikte Libya’yı çok başka bir dünya bekliyor” dedi. Bakan Abdünnebi de Türkiye ile Libya’nın köklü bağları bulunduğunu hatırlattı. Abdünnebi, yeni iş birliği konularında da planların çizilebileceğini dile getirdi.