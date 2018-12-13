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Varank: "Türkiye Uzay Ajansı dışa bağımlı olmayan rekabetçi sanayinin geliştirilmesine zemin hazırlayacak. Milli çıkarlarımız uzayda da gözetilecek."
13 Aralık 2018 Perşembe 09:24
Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 09:24
Türkiye Uzay Ajansı
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