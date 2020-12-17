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Ekonomi Varank: "TÜBİTAK MAM'daki Gen Mühendisliği Biyoteknoloji Enstitüsünde bir aşı ve ilaç merkezi kurma çalışmalarını 1 yılda tamamlamayı hedefliyoruz."
Ekonomi

Varank: "TÜBİTAK MAM'daki Gen Mühendisliği Biyoteknoloji Enstitüsünde bir aşı ve ilaç merkezi kurma çalışmalarını 1 yılda tamamlamayı hedefliyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-12-17 11:42:50 -
Varank: "TÜBİTAK MAM'daki Gen Mühendisliği Biyoteknoloji Enstitüsünde bir aşı ve ilaç merkezi kurma çalışmalarını 1 yılda tamamlamayı hedefliyoruz."
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