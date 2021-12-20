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Teknoloji Varank stabilize silahlı kule sistemini test etti
Teknoloji

Varank stabilize silahlı kule sistemini test etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASELSAN’ın Konya fabrikasında deniz taşıtları için tasarlanan yüzde 80 yerli Stamp-2 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi’ni test etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 14:04:00 -
Varank stabilize silahlı kule sistemini test etti

12.7 milimetre, 7.62 milimetre makineli tüfek ve 40 milimetre bomba atar entegre edilebilen sistem, testi başarıyla geçti.

Türkiye’nin savunma sanayiinde çok ciddi atılım içinde olduğunu vurgulayarak, ASELSAN’ın Konya fabrikasında önemli çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Varank, şunları ifade etti: “Burasının Ar-Ge’nin de yapılabildiği, daha katma değerli ürünlerin üretilebildiği bir bölge olmasını istiyoruz. Bu manada önümüzdeki dönemde şehrimize, ülkemize yeni müjdelerimiz olacak. Daha önce ilan etmiştik; TÜBİTAK bu bölgeye gelecek. Onunla beraber buradaki ekosistemi de genişleterek hem ASELSAN Konya hem de diğer firmalarımızla yüksek teknolojinin geliştirildiği, üretildiği, tüm dünyaya ihracatın yapıldığı bir endüstri bölgesini ülkemize kazandırmış olacağız.”

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