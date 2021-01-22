Varank: Sosyal medya şirketleri sorumluluklardan muaf tutulamaz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, küresel teknoloji devlerinin yeri geldiğinde ayrı bir devlet aygıtı gibi kararlar alabildiğini belirterek, “Teknoloji dünyasında, evrensel değerlerin, adaletin, aşırılıklarla mücadelenin, otokontrolün ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesi gerekiyor” dedi.

Bakan Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Vodafone tarafından düzenlenen “Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ’lerin Gücü Webinarı”nda yaptığı konuşmada, teknolojide yerli üretime verdikleri önemi vurgulayarak, son yıllarda bilişim ve iletişim teknolojilerinde çok hızlı bir gelişim yaşandığına işaret etti.

Varank, bu gelişimin teknoloji sağlayıcısı firmaların sorumluluklarını da aynı ölçüde artırdığını ifade ederek, şöyle devam etti:



“Dijital dünyanın devleri, bu sorumlulukları karşılamaktan çok uzaklar. Teknolojik gelişimin yıkıcı gücü, insanlık için yeni bir kriz doğurma noktasına gelmiş durumda. Demokrasi ve özgürlükler beşiği diye tabir edilen yerlerde son dönemde yaşananları hepimiz ibretle izliyoruz. İstediğinde, devlet başkanlarını dahi anında sansürleyebilen kontrolsüz bir güç söz konusu. Ben burada o devlet başkanlarını savunmuyorum ama gelinen noktada anlıyoruz ki küresel teknoloji devleri, yeri geldiğinde ayrı bir devlet aygıtı gibi kararlar alabiliyor, uygulayabiliyor. Bu apaçık bir küresel kriz ve bu krizi başarıyla aşıp aşamayacağımızı bugünkü reflekslerimiz gösterecek. Teknoloji dünyasında, evrensel değerlerin, adaletin, aşırılıklarla mücadelenin, otokontrolün ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesi gerekiyor. Birinci Sanayi Devrimi’ni kazananlarının kurduğu sömürge düzeninin bir benzerinin, bugün 4. Sanayi ve Teknoloji Devrimi’nde yaşanmasının önüne geçmeliyiz. Teknolojik gelişmenin getirdiği esneklik, hiç kimseye sorumsuzluk, kuralsızlık hakkı tanımıyor. Şirketlerin, evrensel normları hiçe sayarak, kendi kurallarını oluşturma çabalarına müsaade edemeyiz.”



“İnsanlara karşı sorumlusunuz”



Varank, sosyal medya şirketlerinin, sorumluluklardan muaf tutulmasının konu edilemeyeceğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:



“Her ekonomik faaliyette olduğu gibi, dijital platform şirketlerinin de etkileşimde oldukları taraflara karşı sorumlulukları var. Türkiye’de, Türk vatandaşları üzerinden ticari faaliyet yürütüyorsanız, bu insanlara karşı sorumlusunuz. Sıradan insanların haklarına riayet etmek, kişisel verilerine, mahremlerine saygı göstermek zorundasınız. Bu, Avrupa’daki insanlar için geçerli olduğu kadar, Afrika’daki insanlar için de Türkiye’deki insanlar için de geçerlidir.”