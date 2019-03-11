Varank: Güven olmazsa yatırım, aş-iş olmuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Huzur ve güvenin devam etmesi lazım. Huzur ve güven olmazsa maalesef yatırım, aş, iş olmuyor” dedi. Bakan Varank, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yaptırılan Ruhsatlı Canlı Hayvan Pazarı’nda incelemelerde bulundu. Varank, ardından açılış kurdelesini keserek, pazarın hayırlı olmasını temenni etti.

En verimli yatırım

Daha sonra açıklamalarda bulunan Varank, her bölgenin, her şehrin, her ilçenin potansiyelini değerlendirerek, orada ekonomiyi yükseltmeyi ve en verimli yatırımları yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Doğu’nun potansiyeli

Bölgesel kalkınmaya önem verdiklerini vurgulayan Varank, “Doğubayazıt’ın hem hayvancılık hem de turizm anlamında müthiş bir potansiyeli var. Doğubayazıt’ımızın bu potansiyelini değerlendirmek istiyoruz. Bu kadim, güzel ilçemizi tüm dünyaya açmak istiyoruz. Ama bunun için burada huzur ve güvenin devam etmesi lazım. Huzur ve güven olmazsa maalesef yatırım, aş, iş olmuyor” ifadelerini kullandı.