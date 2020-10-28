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Ekonomi Varank: Güçlü duruş göstermeliyiz
Ekonomi

Varank: Güçlü duruş göstermeliyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tüm üreticiler ile tüccarlardan “Fransız mallarını boykot edin” talebinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 10:49:00 -
Varank: Güçlü duruş göstermeliyiz

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (SATSO) Meclis Toplantısı’na video konferans yoluyla bağlanan Varank, “Fransız mallarına karşı şu dönemde güçlü bir duruş göstermemiz lazım. Bunun sembolik değeri çok yüksek. Göstereceğimiz duruş, faşist ve İslam düşmanı adımlara çok yerinde bir cevap olacak” dedi. Varank, ayrıca “Avrupa’nın içine düştüğü İslam düşmanlığı ile faşizm çukurunun öncülüğünü maalesef Fransa ve artık onun patolojik bir vaka haline gelmiş Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yapıyor. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e (SAV) hakareti savunan, teşvik eden hatta kamusal hale getiren bu anlayışla her alanda mücadele edeceğiz. Bu bizim en başta Müslüman olarak bir sorumluluğumuz” diye konuştu.

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