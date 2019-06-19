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Varank: Gayemiz çocuklarımızı bilim ve teknolojiyle yetiştirmek

Bakan Varank, Avrupa Fizik Olimpiyatı ve Türkiye proje yarışmaları birincileriyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunda (TÜBİTAK) bir araya geldi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:06
Varank: Gayemiz çocuklarımızı bilim ve teknolojiyle yetiştirmek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gayelerinin çocukları bilim ve teknolojiyle hemhal olacak şekilde yetiştirmek olduğunu belirterek, “Buna dönük adımlar atıyoruz, atmaya devam edeceğiz” dedi. Hedeflerini Türkiye’yi katma değerli üretimle dünyada sayılı ülkeler arasına sokmak olarak açıklayan Varank, “Bunu da yapabilmemiz için bilim ve teknolojiyle ilgilenen gençlerimizin ve çocuklarımızın sayısını daha da artırmalıyız” şeklinde konuştu. Varank, ayrıca bu sene ikincisi düzenlenecek TEKNOFEST’i de uluslararası boyuta taşımayı planladıklarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:06
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  2. bilim ve teknoloji
  3. katma değerli üretim
  4. TEKNOFEST

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