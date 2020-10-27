Varank: 2020 yılını asgari hasarla atlatacağız

Denizli’de çeşitli temaslarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde, sanayiciler, iş insanları ve oda başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Varank, imalat sanayisinin yanı sıra hem üretim hem de ihracat rakamlarının oldukça iyi olduğunu vurgulayarak, ülkenin her tarafından yeni yatırım taleplerinin artmaya başladığını ifade etti. Yatırımda artışın olduğunu belirten Varank, “Reel sektörün ilk 8 aydaki yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde” dedi.

Bütçede belirgin artış

“Türkiye yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı gösterip, 2020 yılını en asgari hasarla atlatacak” diyen Bakan Varank, “Organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi, her ay düzenli bir biçimde artıyor. Hatta şunu söyleyeyim, eylül ve ekim performansı pandemi öncesi dönemin bile üzerinde” dedi. Bütçenin geçen seneye göre yüzde 50 arttığına dikkat çeken Varank, “Yani yatırım teşviklerine, KOBİ’lere, sanayi bölgelerine, özetle Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusundaki tüm hedeflerimize daha fazla kaynak aktarabileceğiz” diye konuştu.