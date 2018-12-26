VAR olmasaydı Süper Lig'de puan durumu nasıl olurdu? İşte merak edilen tablo

Süper Lig'de ilk yarı sona erdi ve 17 haftaya ilk kez uygulanmaya başlanan Video Hakem Sistemi damga vurdu.

Hemen her hafta büyük tartışmaların yaşandığı Video Hakem Sistemi'nden takımların nasıl etkilendikleri de büyük bir merak konusu. Eski hakem Deniz Çoban, Video Hakem Sistemi'ni inceleyerek, "VAR olmasaydı, Süper Lig'de puan durumu nasıl olurdu?" şeklinde bir çalışma gerçekleştirdi.

Futbolda hataları en aza indirgemek için getirilen VAR uygulaması, 17 haftalık periyotta yer yer tartışmalara yol açsa da bütün takımların lehine birçok hatalı kararın verilmesine de engel oldu. Ligin ilk yarısında bu sistemin başına en fazla geçen isim ise Barış Şimşek. Şimşek, 26 VAR, 4 de AVAR olmak üzere toplam 30 defa Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezine girdi. 42 yaşındaki hakemi, 25 kez Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak görev alan Ali Şansalan takip etti.

En fazla gol iptali yapıldı

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında VAR sayesinde en çok gol iptali gerçekleştirildi. Hakemler, topun ağlara gittiği 24 pozisyonun öncesinde golü atan takım aleyhine; ofsayt, faul veya elle oynama gibi bir ihlal tespit etti. Gol iptali kararlarından da en fazla Bursaspor etkilendi. Yeşil-beyazlıların rakip filelere gönderdiği 5 top gol değeri kazanmadı. Bursaspor'u üçer golü iptal edilen Beşiktaş ve Kasımpaşa izledi. Galatasaray, Başakşehir, Sivasspor'un 2'şer golü VAR uygulamasına başvurularak sayılmazken, Alanyaspor, Antalyaspor, Erzurumspor, Göztepe, Atiker Konyaspor, Ankaragücü ve Trabzonspor'un 1'er golü iptal edildi.

7 gol VAR ile geldi

Hakemlerin Video Yardımcı Hakem'e gitmeden önce iptal edilen 7 gol kararında değişiklik yapıldı. Galatasaray'dan Onyekuru, Kasımpaşa'dan Diagne, Kayserispor'dan Deniz Türüç, Konyaspor'dan Yatabare, Sivasspor'dan Robinho, Trabzonspor'dan Burak Yılmaz ve Yeni Malatyaspor'dan Arturo Mina ile bulduğu 1'er gol, farklı ihlaller gerekçesiyle iptal edildi. VAR'a başvurunun ardından hakemler karar değişikliğine gitti ve gole hükmetti.

27 penaltı pozisyonunda VAR uygulamasına gidildi

Süper Lig'in ilk yarısında 27 penaltı pozisyonunda VAR uygulamasına giden hakemler karar değiştirdi. İlk 17 haftada 20 penaltı VAR'a giden hakemlerin karar değiştirmesiyle verildi. Hakemlerin penaltıya hükmettiği 7 pozisyonda ise karar geri alındı. Hakemlerin devam kararı verdiği ancak sonradan penaltıya dönen kararlardan 3 kez ile en fazla Beşiktaş yararlandı.

Akhisarspor, Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor ve MKE Ankaragücü'ne VAR sayesinde 2'şer kez penaltı verildi. Fenerbahçe, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivasspor lehine ise 1'er kez VAR uygulaması sonrasında penaltıya hükmedildi. VAR sistemiyle Yeni Malatyaspor ve Göztepe aleyhine 3'er, Galatasaray, Alanyaspor ve Rizespor aleyhine 2'şer, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Erzurumspor, Bursaspor, Kasımpaşa, Kayserispor ve Sivasspor aleyhine 1'er kez penaltı karar çıktı.

(Sporx)