Var mı anlayan, bilen ve izah eden? Altılı masanın motor yakan söylemleri

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, başını CHP'nin çektiği ve terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin destek verdiği altılı masanın anlam verilemeyen açıklamalarını eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Var mı anlayan; altılı masanın başbakanlık yapmış ortağı Ahmet Davutoğlu ne istiyor?

Var mı bilen; PKK’nın uzantısı HDP’nin söylemlerini çalan Ali Babacan ne yapmak istiyor?

Var mı izah eden; Kemal Kılıçdaroğlu kendisi mi cumhurbaşkanlığına aday olmak istiyor, yoksa bütün kavga, Abdullah Gül’e alan açmak için mi?

Var mı, olayları çözüp; Temel Karamollaoğlu’nun “Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş aday olursa, Erdoğan buldozer gibi ezer geçer” demesinin arka planında ne yattığını, Abdullah Gül için mi bu sözleri sarf ettiğini söyleyebilen?

Var mı anlatacak, “Meral Akşener niçin, anayasal sistem içinde şu an olmayan bir makamı sürekli tekrarlayıp, ‘ben başbakan olacağım’ diyor?”

Gültekin Uysal’ın çapı ne ki, onun neyini anlayan olsun, merak eden olsun..

Altılı masanın hali işte bu..

Birbirine benzemezler bir araya gelince..

Anlaşılmayanlar, izah edilemeyenler, anlatılamayanlar, çözülemeyenler zirve yapıyor..

Çok basit sorulara bile cevap verilemiyor..

Altı lider de, hemen her gün, ya bir televizyon kanalına, ya bir gazeteye misafir olup, açıklamalar yapıyorlar.

Ama bakın, altısı da, muhalefetin kanallarını, gazetelerini tercih ediyorlar..

Ben akittv açısından söyleyeyim..

Gelseler ya, akittv’ye..

Sorsak şu soruları..

Bakalım ne cevap verecekler..

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