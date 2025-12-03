  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Geçmişi bilmeyenler iyi izlesin! ‘Kürtlerin yaşadığı ne varsa faili CHP’

Yılmaz Özdil koltuğa oturdu deprem başladı! Uğur Dündar da Sözcü’den şutlandı

Yerli OED cihazları kentte 25 noktaya yerleştirildi Başkentli ASELSAN’a emanet

Daha iktidara gelemeden ayrıştılar! Davutoğlu ve Babacan ittifakında asgari ücret çatlağı

Bakan Bayraktar’dan Avrupa’ya LNG çağrısı! Depolarımızda saklayalım

Bakın kim nasıl yalan söylüyormuş! Ekrem'in fonladığı Halk TV fena enselendi

Gazze’de ateşkese rağmen saldırılar sürüyor! Soykırımcı İsrail vahşeti bitmiyor: Yeni can kayıpları yaşandı

Ekrem'in sanat sevgisinin arkasında dönen müthiş fırıldak

İsrail TV'sinde canlı yayında korkuyla gelen küstah tehdit! Türklere gerekeni yaparız

Trump’tan Güney Kore’ye nükleer kıyak! Çin’in sinir uçlarını titreten anlaşma: Pazarlık bitti, imzalar atıldı
Spor VAR için yeni dönem: 5 saniye sürecek! Önemli adımı
Spor

VAR için yeni dönem: 5 saniye sürecek! Önemli adımı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
VAR için yeni dönem: 5 saniye sürecek! Önemli adımı

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda VAR kullanımını artırmayı hedefliyor... Futbolun patronu, köşe vuruşlarını da protokole dahil etmek için çalışmalara başladı.

VAR'ın futboldaki yetkisi genişliyor. FIFA, video yardımcı hakemin evriminde iki önemli adımı 2026 Dünya Kupası'nda atmayı planlıyor.

KORNER VE AUTLAR İÇİN DEVREDE!

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu IFAB'ın ekim ayında ikinci sarı kartları VAR protokolüne dahil etme önerisini değerlendiren FIFA, köşe vuruşları için de harekete geçti.

Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'nın fikri olan yeniliğe göre hakemlerin köşe vuruşu ve autlardaki hatalı kararlarında VAR devreye girecek.

"5 SANİYE SÜRECEK"

Oyununun daha fazla duraklayacağı yönündeki görüşlere katılmayan Collina, köşe vuruşları için yaklaşık 5 saniyelik bir iletişimle doğru kararın verilebileceğini düşünüyor.

SON KARAR TOPLANTIDA

Dünya Kupası'nda uygulanacak VAR protokolüne dair son karar, Ocak ayındaki IFAB toplantısında karar verilecek.

ÜÇÜNCÜ KEZ DÜNYA KUPASI'NDA

2016'dan beri uluslararası maçlarda kullanılan VAR teknolojisi, 2018 ve 2022'nin ardından üçüncü kez Dünya Kupası'nda hakemlere destek verecek.

FIFA, Afrika Uluslar Kupası’na katılacak futbolcuların en geç 15 Aralık’a kadar kulüplerinde kalabileceklerini açıkladı.

Süper Lig’den turnuvaya katılacak futbolcular, takımlarının finale kalmaması durumunda en fazla 1 maçı kaçıracak. Afrika Uluslar Kupası’nın başlamasına kısa bir süre kala FIFA, turnuvada yer oynayacak futbolcularla ilgili bir açıklama yayınladı. FIFA’nın internet sitesi üzerinden yapılan paylaşımda Afrika Uluslar Kupası’na katılacak ülkelerin turnuvaya davet edilen futbolcularının en geç 15 Aralık’a kadar kulüplerinde kalabilecekleri belirtildi. Buna göre Süper Lig kulüpleri, ligin 17. haftasındaki maçlarda Afrika Uluslar Kupası’na gönderecekleri futbolcularından yararlanamayacak. Lige 17. haftanın ardından ara verilecek. Süper Lig’de 18. haftanın maç takvimi henüz belli olmazken kulüpler, Afrika Uluslar Kupası’na gönderdikleri oyuncularından takımlarının finale kalmaması halinde en fazla 1 maçtan yararlanamayacak. Afrika Uluslar Kupası’nda final karşılaşması 18 Ocak’ta oynanacak ve Süper Lig kulüplerinden turnuvaya gidecek oyuncular, finalde oynamaları halinde ligde en fazla 2 maçı kaçıracak.

Samsunspor’dan Galatasaray maçı öncesi "endişeliyiz" açıklaması
Samsunspor’dan Galatasaray maçı öncesi “endişeliyiz” açıklaması

Spor

Samsunspor’dan Galatasaray maçı öncesi “endişeliyiz” açıklaması

Recep Uçar, Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor’a imza attı
Recep Uçar, Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor’a imza attı

Spor

Recep Uçar, Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor’a imza attı

Rayyan Baniya'dan kötü haber! Trabzonsporlu futbolcu ameliyat masasına yatıyor
Rayyan Baniya'dan kötü haber! Trabzonsporlu futbolcu ameliyat masasına yatıyor

Spor

Rayyan Baniya'dan kötü haber! Trabzonsporlu futbolcu ameliyat masasına yatıyor

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uçan taksiler altın değerinde olacak: Havalimanını almak için milyon dolar değerinde anlaşma dikkat çekti
Dünya

Uçan taksiler altın değerinde olacak: Havalimanını almak için milyon dolar değerinde anlaşma dikkat çekti

ABD'de Bu alanda öne çıkan San Jose merkezli Archer Aviation, geçtiğimiz günlerde Hawthorne Havaalanı'nı 126 milyon dolar karşılığında anlaş..
Türkiye ne durumda? 19 ülke katılımlı SAFE konusunda resmi açıklama geldi!
Gündem

Türkiye ne durumda? 19 ülke katılımlı SAFE konusunda resmi açıklama geldi!

Yunan basını, Avrupa Birliği'nin yatırım planlarını teslim ettiğini açıklarken 19 ülkenin katıldığı SAFE programı çerçevesinde Türkiye ne ko..
Komşu Bulgaristan'da on binlerce kişi meydanlara indi! Hükümet tehdit altında, erken genel seçim sözleri
Dünya

Komşu Bulgaristan'da on binlerce kişi meydanlara indi! Hükümet tehdit altında, erken genel seçim sözleri

Bulgaristan'da hükümeti yolsuzlukla suçlayan ve 2026 yılı bütçe tasarısını eleştiren on binlerce kişi meydana döküldü. Hükümet tehdit edilir..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23