İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Eminönü-Kadıköy seferini yapan vapurunda yolculuk eden vatandaşlara ilk yardım eğitimi verildi.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Derneği (ATTDER) Akademik Bilimleri Komisyonu Başkanı Temel Kılınçlı'nın koordine ettiği, Beykoz Üniversitesi öğretim üyelerinin ise uygulamalı olarak gösterdiği "İlk Yardım Bilmeyen Kimse Kalmasın Projesi"nin bir parçası olarak vapurda eğitim verildi.

Eğitimde öğretim üyeleri, koronavirüse karşı cansız mankenlere de maske takarken, vatandaşlar, vapurda ilk yardım eğitimi verildiğine dair bilgilendirildi.

Eğitimde, kalp masajı ve suni teneffüsün nasıl uygulanacağı anlatılırken, kalbin üzerine 30 saniye sayılarak baskı yapılması, ardından 2 kez suni teneffüs uygulanması, sonrasında ise uygulama yapılan kişinin kalbi çalışmadığında veya nefes alamadığında bir müddet işleme devam edilmesi gerektiği vurgulandı.

Eğitime dair bilgi veren Kılınçlı, ilk yardımın hayat kurtardığına değinerek, "İlk yardım biliyorsanız ve doğru şekilde uygularsanız basit ama doğru bilgilerle hayat kurtarırsınız. Ama bilmiyorsanız kazazedenin ölümünü seyretmekle yetinirsiniz. Bu da büyük bir vicdani sorumluluktur." dedi.

Kılınçlı, eğitim için yer ve mekanın önemsiz olduğunu ifade ederek, "Neden denizin ortasındayız? İlk yardım havada, karada, denizde yani insanoğlunun olduğu her yerde önemli. İnsanoğlunun olduğu her yerde ilk yardıma ihtiyaç duyulacaktır. İlk yardımın önemini halkımıza anlatmak için buradayız. Bir farkındalık çalışması yapıyoruz. Öğretim görevlisi arkadaşlarımız maketler üzerinde doğru kalp masajı nasıl ve ne şekilde yapılmalı uygulamalı şekilde gösteriyorlar. Bu 5. yılımız artık gelenek haline getirdik." diye konuştu.

Yolculardan daha önce 1-2 kez ilk yardım eğitimini aldığını kaydeden Hamdullah Haskatar, "Okulda derslerden de aklımızda bir şeyler var. Hiç uygulamamı gerektirecek bir şey denk gelmedi. İhtiyaç duyulsa bir şeyler biliyorum. İnsanların bu bilgilendirilmesi güzel bir şey. Bu tür şeyler her zaman insanların faydasına olur." dedi.

Diyetisten Oğuz Balcan da ilk yardım eğitimi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özel bir kurumdan bu eğitimi aldım. Şu ana kadar herhangi bir ihtiyaç olmadığından kimseye uygulamadım. Ancak düzenli olarak eğitim almaya devam ediyorum. Bu eğitimi herkesin alması gerekiyor. Toplumda her an her şey olabiliyor. Her an bir kaza olabiliyor, bu can kayıplarıyla sonuçlanabiliyor. Bu tür eğitimlere herkesin katılması gerekiyor."

Eğitimler, Kadıköy-Karaköy-Eminönü hattında saat 16.00'ya kadar sürecek.