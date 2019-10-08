Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha

Kadın yolculara bakarak açık açık mastürbasyon yapan sapığı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen yolcular sosyal medyadan paylaştı. Böylece tüyler ürperten olay açığa çıktı. Olay dün akşam Karaköy - Kadıköy vapurunda yaşandı. Sapık adam kadınlara bakarak vapurun içinde açık açık mastürbasyon yaptı. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden kadın ise görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Olanları kameraya kaydetti

Kadın vapurda uğradığı tacizi şu ifadelerle sosyal medyada paylaştı: Bu şahıs Karaköy-Kadıköy vapurunda bize bakarak bu iğrenç hareketi yaptı ve sonrasında montunu gemi tuvaletinde bırakarak gemiden çıkanlara bakmamıza rağmen kaçtı. Tanıyan çıkarsa diye buraya bırakıyorum. Ceza alması için de elimizden geleni yapacağız.

O videoyu çeken genç kız konuştu

"Karaköy'den kalkan Kadıköy vapurunda gerçekleşti. Şahsın bacağını sallaması dikkatimi çekti. Sonrasında yaptığı hareketin farkına vardım. Kendisine fark ettirmeden, delil olsun diye videosunu çektim. Sonrasında ben 'ne yapıyorsun' diye müdahale ettim. Bu vapurdan çıkmasına izin vermeyeceğimizi söyledim. Kaçmaya başladı.

"İnsanlar ne olduğunu anlayana kadar kaçtı

İnsanlardan yardım istedim. İnsanlar ne olduğunu anlayana kadar kaçtı. O ara sahile yanaştık. Kaçamasın diye kaptan ile iletişime geçtim. Tek tek inenlere baktık.

"Deri ceketini tuvalete bırakmış"

Ama videodaki şahıs üzerindeki deri ceketini tuvalete bırakmış. Muhtemelen tuvalette bir kamuflaj yaptıktan sonra gözümüzün önünden kaçtı.

"Elbet bulacağız"

Sonrasında karakola gidip ifade verdim. Videoyu sosyal medyaya koydum. Bir an önce bulunup cezalandırılmasını istiyorum. Polislerle birlikte çalışıyoruz. Elbet onu bulacağız. Olay sırasında soğukkanlı davranmamın sebebi, maalesef günlük hayatta bu gibi tacizlere artık şaşırmamamız. Şahsın kimliğinin tespit edilerek gereken cezayı alması adına elimizden geleni yapacağız.

"Bu olayı küçük olay olarak görüp üzerini kapatmayacağım, üzerine gideceğim"

Kadınlar toplu taşımada, sokakta ve hatta evi gibi birçok yerde tacize uğrayabiliyor. Bu olayı küçük olay olarak görüp üzerini kapatmayacağım, üzerine gideceğim. Çünkü toplu taşımada bu harekete cesaret eden bir insan daha kötüsünü de yapabilir."