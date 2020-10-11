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Aktüel Vanlı öğretim üyesi erken yaşta evliliklere dikkati çekmek için sergi açtı
Aktüel

Vanlı öğretim üyesi erken yaşta evliliklere dikkati çekmek için sergi açtı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 12:00:57 -
Vanlı öğretim üyesi erken yaşta evliliklere dikkati çekmek için sergi açtı

VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Nazan Oskay, erken yaşta evliliklere dikkati çekmek amacıyla "Kendime Ait Bir Sandık" adını verdiği sergi açtı.

Tekstil malzemeleri kullanarak yaptığı eserlerini Van Nav Art Gallery'de sergileyen Oskay, AA muhabirine, dünyanın birçok yerinde çocukların erken yaşta evlendirilmesi durumuyla karşılaşıldığını söyledi.

Çocukların küçük yaşta evlendirilmesi nedeniyle yaşadıkları travmalardan etkilendiğini anlatan Oskay, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir çalışma başlattığını dile getirdi.

Sergisini 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde açmaya karar verdiğini belirten Oskay, şunları kaydetti:

"Çocuk yaşta evlilikler sadece Türkiye'de değil, gelişmiş Batı ülkelerinde de görülüyor. Bu sorunun nedenlerine bakıldığında, yoksulluk, eğitim eksikliği, yasal yetersizlikler öne çıkıyor. Dünyadaki genel eğilimler de benzer şekildedir. Projeyle asıl amacım, erken yaşta evlenenlerin hayatına dokunarak kız çocuklarının yaşadığı bu sorunu sanatımla bir nebze de olsa topluma yansıtmak."

Oskay, oluşacak farkındalığın kız çocuklarının okutulmasına, onlar için iyi bir geleceğin planlanmasına zemin hazırlayacağına inandığını söyledi.

Nazan Oskay, serginin 25 Ekim'e kadar gezilebileceğini belirtti.

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