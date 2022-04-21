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Aktüel Vanlı imam Suudileri mest etti! Yarışmanın ikincisi de Türkiye'den
Aktüel

Vanlı imam Suudileri mest etti! Yarışmanın ikincisi de Türkiye'den

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde görev yapan Vanlı imam Muhsin Kara, Suudi Arabistan’da düzenlenen “Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması”na katıldı. Kara’nın performansı dinleyenleri mest etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 03:26:00 - 2022-04-21 03:29:12

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle hep birlikte mana aleminde daha fazla bulunmaya başladık.

Hal böyle olunca duygulu okunan ezanlar da bir başka etkiliyor.

Duygu dolu anlar yaşattı

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’da bir televizyon kanalı tarafından, “Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması” düzenlendi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde görev yapan Vanlı imam Muhsin Kara da yarışmaya katıldı.

Kara, dinleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Vanlı imam okuduğu ezanla Suudi Arabistan'daki yarışmada finale kaldı

Birinci oldu

Vanlı imamın sesine hayran kalan jüri, Muhsin Kara’yı finale taşıdı.

Muhsin Kara finalde, kendisine hayran bırakan harika sesiyle birinciliği elde etti.

Vanlı imamın ezan tilaveti sosyal medyada da büyük ilgi çekti.

İkinci de Türk

Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'da Alpcan Çelik ise ikinci oldu.

 

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