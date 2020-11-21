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Aktüel Vanlı gençler arama ve kurtarmanın gönüllü neferleri olacak
Aktüel

Vanlı gençler arama ve kurtarmanın gönüllü neferleri olacak

Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mehmet Eskitaş: - "Çatak operasyon ekibinde yer almak isteyen 30 Çataklı genç, 5 gün sürecek zorlu çalışmalardan geçecek. Eğitimlerden sonra sınav yapılacak ve kazananlar 15 kişilik ekip içerisinde arama kurtarmaya devam edecek"

Yeniakit Publisher
2020-11-21 17:35:15 -
Vanlı gençler arama ve kurtarmanın gönüllü neferleri olacak

VAN (AA) - Turkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği, Van'ın Çatak ilçesinde gönüllü gençlere arama kurtarma eğitimi veriyor.

İlçedeki akarsuda uzmanlar eşliğinde görevin inceliklerini öğrenmeye başlayan gönüllüler, sıkı eğitimden geçiriliyor.

Yaklaşık 30 kişinin katıldığı eğitimleri başarıyla tamamlayan 15 genç, afet ve acil durumlarda AFAD ekipleriyle koordineli şekilde arama kurtarma çalışmalarına katılacak.

Eğitim çalışmalarını inceleyen Kaymakam Ekrem Çeçen, gönüllülerle bir süre sohbet ederek eğitimleri hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Çeçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimde başarılı olanların Van ve bölgede AFAD İl Müdürlükleri ile koordineli şekilde hizmet edeceğini belirtti.

Derneğin başkanı Mehmet Eskitaş da akarsu, sualtı, dağ kazaları ve özellikle çığla ilgili arama kurtarma ekibi hazırlamak için bölgeye davet edildiklerini söyledi.

Çatak'ta operasyon merkezini kurduklarını anlatan Eskitaş, şöyle konuştu:

"Van Valiliği tarafından temsilcilik ve şubemizin onayı geldi. Buraya bir akarsu kurtarma ekibi hazırlamak için geldik. Bir hafta boyunca buradayız. Çatak operasyon ekibinde yer almak isteyen 30 Çataklı genç, 5 gün sürecek zorlu çalışmalardan geçecek. Eğitimlerden sonra sınav yapılacak ve kazananlar 15 kişilik ekip içerisinde arama kurtarmaya devam edecek. Sonrasında sualtı arama kurtarma başlayacak, ondan sonra da dağ arama kurtarma eğitimlerimiz devam edecek."

Eskitaş, Çatak'ın konum olarak bölge için önemli olduğuna işaret ederek, "Burası Van’a yakın, tüm bölgeler için güzel bir arama kurtarma ekibi olacak. AFAD ve diğer arama kurtarma ekipleri ile koordineli şekilde şubemiz olarak çalışacaklar. Her türlü acil durumda biz Kayseri’den buraya gelene kadar Çatak ekibinin hızı daha fazla olacak ve daha yakından müdahale edebilecekler." ifadelerini kullandı.

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