  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Vanlı esnaftan sağlık çalışanlarına iftar

Vanlı iki esnaf, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüyle amansız bir mücadele veren sağlık çalışanlarına iftar yemeği verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 10:33:25 -
Vanlı esnaftan sağlık çalışanlarına iftar

Vanlı iki esnaf, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüyle amansız bir mücadele veren sağlık çalışanlarına iftar yemeği verdi.


Pideci Sinan Ateş ve künefeci Velat Karhan, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına destek amaçlı iftar yemeği verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Sinan Ateş, dünyada olduğu gibi ülkemizde de zor günler yaşandığını belirterek, “Oturup her şeyi devletten beklememek gerekir. Biz bize yeteriz düşüncesiyle ölümcül korona virüs belasından çok etkilenip bizler için büyük fedakârlıklar yapan sağlık çalışanlarına küçük de olsa bir destekte bulunup onlara moral vermek istedik. Esnaf arkadaşım Velat Karhan ile birlikte bu etkinliği gerçekleştirdik. İnşallah tez zamanda bu virüs belasından kurtulup normal hayata adım atarız” dedi.


Vanlı esnafın iftar jesti için hastane yönetimi ise teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı