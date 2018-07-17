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Van'ın Erciş ilçesinde bir terörist teslim oldu

Erciş ilçesinde PKK'lı bir terörist, güvenlik  güçlerine teslim oldu.

17 Temmuz 2018 Salı 21:53
Van'ın Erciş ilçesinde bir terörist teslim oldu

Valilikten yapılan açıklamada, Erciş ilçesinden 2015 yılında terör  örgütü PKK/KCK'ya katılan ve hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve  "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” suçlarından yakalama kararı  bulunan teröristin yapılan ikna çalışmaları sonucu Çelebibağı Mahallesi'nde  jandarmaya teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

 "Alınan ilk ifadesinde, örgütte çok sıkıntı çektiğini, insanlık dışı  muamele gördüğünü, uzun zamandan beri örgütten kaçmaya çalıştığını anlatan terör  örgütü mensubu, halen örgüt içinde faaliyet gösteren birçok kişinin de teslim  olmak için fırsat kolladığını belirtmiştir. Teslim olan teröristle ilgili adli  işlemler sürdürülmekte olup, bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya  yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir."

Bu arada aynı ilçede bir süre önce yürütülen "Şehit Uzman Jandarma  Çavuş Özgür Kara" operasyonunda PKK'lı bir terörist silahıyla sağ olarak  yakalanmıştı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 21:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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