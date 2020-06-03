  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Van’ın enleri başlıyor

Van Ekonomist Dergisi tarafından bu yıl 6’ıncısı düzenlenecek olan "Van’ın Enleri" yarışması için başvurular başlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 15:57:45 -
Van’ın enleri başlıyor

Van Ekonomist Dergisi tarafından bu yıl 6’ıncısı düzenlenecek olan "Van’ın Enleri" yarışması için başvurular başlıyor.


Van Ekonomist Dergisi tarafından bu yıl 6’ıncısı düzenlenecek olan "Van’ın Enleri" yarışması için başvuruların 8 Haziran’da başladığı ve 12 kategoride yapılacağı belirtildi. 2015 yılında ilki yapılan ve 14 kategoride 140 adayın yarıştığı Van’ın Enleri yarışması için 8 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında başvuru yapabileceği bildirildi. Değerlendirme sonucunda 3 aylık oylamaya tabi tutulacak olan adaylardan en yüksek oyu alan kişilerin Van’ın enleri olarak seçileceği kaydedildi.


Başvuru süreci ve Van’ın Enleri yarışması hakkında bilgiler veren Van Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Olgun, bu sene çok farklı bir Van’ın Enleri olacağını söyledi. Olgun, "Bu yıl 6’ıncısını düzenleyeceğimiz yarışmanın yine heyecanlı ve çekişmeye sahne olacağını düşünüyoruz. Geçtiğimiz 5 yılda yapılan tüm yarışmalarımızda yüz binlerce oy kullanıldı ve başarılı olan enlerimize ödül verdiğimiz törene başta devlet erkanı olmak üzere ilin valisi, belediye başkanları ve il protokolü katılım sağladı" dedi.


Olgun, 12 kategoride aday olacak yüzlerce aday için başvuru sürecinin 8 Haziran’da başlatılacağını belirterek, "Bir ay sürecek olan başvuru süreci 1 Temmuz tarihinde sona erecek. Yapılacak olan değerlendirmelerin ardından bu yılda www.vanınenleri.com internet sitesi üzerinde yapılacak olan oylamamız 3 ay sürecek. Her yıl olduğu gibi bu yılda telefon üzerinden SMS yöntemiyle oylama yapılacak. Her aday için bir oy kullanılabilecek. Bu yıl yarışmada farklı bir konsept olacak açık havada, müzik ve eğlencenin bol olduğu bir yarışma planlıyoruz" ifadelerini kullandı.


Olgun, yarışma için başvuru yapacak ve yaklaşık 5 aylık maratonun ardından oylama sonucu seçilecek olan adaylara şimdiden başarı diledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı