Vanilya pudingli pastacıklar tarifi



MALZEMELER:

Hamuru için:

Yarım kilo un

1 paket yas maya

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı ve bir parmak eksik sıvı yağ

1 yumurta (akı içine sarısı üzerine)

Bir fiske tuz

1 paket kabartma tozu

4 yemek kaşığı toz şeker

Puding için:

paket vanilyalı puding

2 su bardağı süt

Damak tadınıza göre şeker

Üzeri için;

YAPILIŞI:

Sütü ocağa alalım biraz ısıtalım, daha sonra içerisine yas maya ekleyip biraz bekletip yoğurma kabına alalım.

Sıvı yağ, yumurta akı, tuz ekleyip biraz karıştıralım. Daha sonra kabartma tozunu ekleyelim ve unu azar azar ekleyip yumuşak bir hamur elde edelim, hamurun üzerine streç ile kapatıp pudingi hazırlayana kadar dinlendirelim.

Pudingi yapmak için malzemeleri ocağa alalım ve kaynayana kadar pişirelim ve kaynadıktan sonra soğuması için kenara alalım ve arada bir karıştıralım.

Hamuru ceviz büyüklüğünde parçalara kopartıp merdane veya oklava yardımı ile uzunlamasına açalım (yapışma olursa az un serpebilirsiniz)

Üst tarafına çizikler yapılır ve alt kısmına ise pudingden biraz koyup ucunu üzerine kapatıp kenarlarını iyice bastırıyoruz. Açılmasın diye ve yuvarlayıp şekil veriyoruz.

Bu işlemi hamur bitene kadar yapılır ve yağılı kağıt serilmiş tepsiye dizilir. Yumurtanın sarısına 1 çay kaşığı kadar pudra şekeri ekleyip karıştırıp hamurun üzerine sürülür ve üzerine file badem serpiştirip önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişirilir. Soğuduktan sonra isteğe göre üzerine pudra şekeri serpip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.