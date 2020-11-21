Vani Mehmed Efendi'nin adı doğduğu topraklarda yaşatılacak

VAN (AA) - ALİ ÇELİK - İstanbul'da çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale gelen tarihi Vaniköy Camisi'ni kimi kaynaklara göre 1665 kimine göre de 1670'lı inşa eden Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Hoşap Mahallesi'nde dünyaya gelen Vani Mehmet Efendi'nin adı doğduğu ilçedeki meydana verilecek.

Üsküdar Kandilli'deki Vaniköy Caddesi'nde 1660'lı yıllardan bugüne kadar ayakta kalan Vaniköy Camisi'nin çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelmesi camiyi yaptıran Vani Mehmet Efendi'nin doğduğu Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Hoşap Mahallesi'nde üzüntüyle karşılandı.

Gürpınar Belediyesi, İstanbul Boğazı'nın sembollerinden biri haline gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, aslına uygun olarak yeniden yapılacak olan camiyi 1660'lı yıllarda inşa eden Vani Mehmet Efendi'nin adının ilçe meydanına verilmesi için harekete geçti.

- "Tarihi Vaniköy camisindeki yangın bizleri derinden etkilemiştir"

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, AA muhabirine, ilçeye bağlı Hoşap Mahallesi'nde dünyaya gelen ve Osmanlı döneminin büyük alimlerinden Vani Mehmed Efendi'nin İstanbul'da yaptırdığı caminin maalesef yangın sonrası kullanılamaz hale geldiğini anlattı.

"Tarihi Vaniköy Camisi'ndeki yangın bizleri derinden etkilemiştir" diyen Tanış, "Bizler de Gürpınar Belediyesi olarak ilçe meydanımıza padişah hocalığı da yapan hemşehrimiz Vani ya da diğer ismiyle 'Hoşabi Mehmed Efendi'nin ismini vereceğiz" ifadesini kullandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsen Baş da Vani Mehmet Efendi'nin küçük yaşlarda Hoşap'tan Van'a gelerek ilim tahsilini gerçekleştirdiğini söyledi.

Fazıl Ahmet Paşa'nın kendisine duyduğu hayranlık neticesinde İstanbul'a davet edildiğini aktaran Baş, şunları söyledi:

"Zamanla Padişah 4. Mehmet'in kıymet verdiği şahsiyete dönüşür. Dolayısıyla Hoşap'ın yetiştirdiği diğer önemli alimler arasında bu anlamda öne çıkan Vani Mehmed Efendi'nin o bölge de bazı imar faaliyetlerine giriştiğini biliyoruz. Vaniköy Camisi de bunlardan biri. Vaniköy Camisi 15 Kasım'da talihsiz bir şekilde bir yangın geçirdi. Büyük oranda da tahrip oldu. Kısa süre içerisinde aslına uygun bir biçimde restorasyonu gerçekleştirilecektir. Van'da yetişen önemli alimlerden biri olan Mehmed Efendi, bu yaşanan talihsiz olaydan dolayı tekrar gündeme geldi. Gürpınar Belediyesinin bu anlamda bu alimin ismini yaşatması gerçekten de tarihi şahsiyetlere verdiği önemin göstergesidir."

- Yangın, Hoşap Mahallesi sakinlerini üzdü

Hoşap Mahallesi sakinlerinden Ahmet Karabulut da yangının mahallede üzüntüye sebep olduğunu söyledi.

Karabulut, "Osmanlı döneminden bu yana Hoşap'ta önemli alimler var. Vani Mehmed Efendi de bunlardan biri. İstanbul'da yaptırdığı caminin yanması bizleri derinden üzmüştür. İnanıyoruz ki cami eski dokusuna uygun yeniden restore edilecektir." dedi.

Mahallede marangozluk yapan Selim Karabulut da Hoşap'ta önemli din alimlerin yetiştiğini ifade ederek, "Büyüklerimiz bize Hoşap'ta büyük bir alimin padişah hocalığı yaptığını söylerdi. Vaniköy Camisi'nin yanması sadece bizi değil tüm Türkiye'yi üzmüştür." diye konuştu.