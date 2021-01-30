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Ekonomi Vangölü Elektrik Dağıtım'ı Demir direk ve poligon aydınlatma direği satın alacak
Ekonomi

Vangölü Elektrik Dağıtım'ı Demir direk ve poligon aydınlatma direği satın alacak

Vangölü Elektrik Dağıtım'ı Demir direk ve poligon aydınlatma direği satın alacağını ilan etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 15:57:00 -
Vangölü Elektrik Dağıtım'ı Demir direk ve poligon aydınlatma direği satın alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Vangölü Elektrik Dağıtım şirketi 2021.MLZ.YAT.03 Galvanizli, kaynaklı ve civatalı demir direk ve poligan aydınlatma direği alımı ihalesinin yapılacağı tarih 10/02/2021 Çarşamba Günü Saat 14:00 olarak belirtildi.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.-Mahall Ankara, Eskişehir Yolu 9. Km. No: 274/6 E Blok İç Kapı No: 69  ÇANKAYA/ANKARA adresinde yapılacak olanın ihalenin detayları için TIKLAYINIZ

 

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