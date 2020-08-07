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Aktüel

Van'daki terör operasyonunda silah ve mühimmat bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-07 14:38:37 -
Van'daki terör operasyonunda silah ve mühimmat bulundu

VAN (AA) - Van'da jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonunda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların bulunması amacıyla İpekyolu ilçesi Bakraçlı Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İcra edilen operasyon neticesinde 1 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 2 sabit telsiz ve bir miktar fişek ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edecektir."

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