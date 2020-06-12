Van'daki tarihi Şamran Kanalı turizme kazandırılıyor

VAN (AA) - Van'ın Edremit Belediyesi, Urartu Krallığı döneminde yapılan ve dünya su mühendisliği harikası olarak kabul edilen 51 kilometre uzunluğundaki Şamran Kanalı'nı turizme kazandıracak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bölgenin sulama suyu ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 3 bin yıl önce inşa edilen kanalın eski ihtişamına kavuşturulması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 51 kilometre uzunluğundaki kanalın çevresinde yürüyüş ve bisiklet yolları, oturma ve kamp alanlarının bulunacağı "Urartu Gelişim Koridoru Projesi" hazırlandı. Bugün ihalesi gerçekleştirilen projenin kent turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Belediye Başkanı İsmail Say, Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresince kabul edilen projenin ilk ayağı olan ihaleyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Projenin bölgenin ekonomisi ve turizmine önemli katkı sağlayacağını belirten Say, "Türkiye'deki ilk yürüyüş rotası olan Likya Yolu'ndan sonra biz de ikincisini Van'ımıza, bölgemize kazandırmış olacağız. İlimize, ilçemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.