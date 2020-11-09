  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Van’daki kırsal mahalleler devlet desteğiyle yeniden kuruldu
Gündem

Van’daki kırsal mahalleler devlet desteğiyle yeniden kuruldu

Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde hasar gören kırsal mahalleler, devletin desteğiyle yeniden inşa edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 22:15:00 -
Van’daki kırsal mahalleler devlet desteğiyle yeniden kuruldu

2’si otel olmak üzere 25 binanın yıkıldığı, gazeteciler Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir ile Japonya'dan gelen gönüllü Atsushi Miyazaki'nin de aralarında bulunduğu 40 kişinin hayatını kaybettiği depremde 30 kişi ise enkaz altında sağ kurtarılmıştı. Kırsal mahallelerde kerpiçten yapıların tamamen yıkıldığı kentte ‘evini yapana yardım’ kapsamında 13 bin hak sahibine konut yapıldı. Onlarca okul ve cami inşaatı tamamlandı. Vatandaşlar, yaşadıkları acı dolu günleri devlet desteğiyle inşa edilen modern konutlarda unutmaya çalışıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Naci Ağbal konuştu! Altın, dolar ve euroda ibre terse döndü
Ekonomi

Naci Ağbal konuştu! Altın, dolar ve euroda ibre terse döndü

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları sonrası altın, dolar ve euroda sert düşüş yaşandı.

Moskova'yı sarsan saldırı! Rus askerlerini öldürdüler
Dünya

Moskova'yı sarsan saldırı! Rus askerlerini öldürdüler

Rusya'nın Voronezh Oblastı'nda yer alan bir askeri üsse saldırı düzenlendi. Meydana gelen olayda 3 Rus askeri öldürüldü.
Sabır Meşhur sinsi planı paylaştı: Türkiye'de yine deneyecekler
Dünya

Sabır Meşhur sinsi planı paylaştı: Türkiye'de yine deneyecekler

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, ABD seçimlerinin Türkiye'ye nasıl yansıyacağına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Meşhur, Biden'ın Türkiye'y..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay