Van’daki kırsal mahalleler devlet desteğiyle yeniden kuruldu
Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde hasar gören kırsal mahalleler, devletin desteğiyle yeniden inşa edildi.
2’si otel olmak üzere 25 binanın yıkıldığı, gazeteciler Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir ile Japonya'dan gelen gönüllü Atsushi Miyazaki'nin de aralarında bulunduğu 40 kişinin hayatını kaybettiği depremde 30 kişi ise enkaz altında sağ kurtarılmıştı. Kırsal mahallelerde kerpiçten yapıların tamamen yıkıldığı kentte ‘evini yapana yardım’ kapsamında 13 bin hak sahibine konut yapıldı. Onlarca okul ve cami inşaatı tamamlandı. Vatandaşlar, yaşadıkları acı dolu günleri devlet desteğiyle inşa edilen modern konutlarda unutmaya çalışıyor.