Van'daki deprem kaç şiddetinde 9 Eylül 2019 Van Saray depremi son deprem nerede oldu?

Son depremler Kandilli Rasathanesi. Van Saray ilçesinde deprem meydana geldi. Öğlen saatlerinde meydana gelen 4.3 ilk deprem sonrası vatandaşlar akşam saatlerinde ikinci bir depremle sarsıldı. Peki Marmaris deprem kaç şiddetinde son depremler 9 Eylül 2019 son Van Saray depremi.

Van'da bugün öğle saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü bilgisi beklenen depremle ilgili ilk ayrıntılar gelmeye başladı. Buna göre deprem Van'ın Saray ilçesinde gerçekleşti. Saat 12.56'da merkezüssü Van'ın Saray ilçesi olan depremin şiddeti 4.3 olarak kaydedildi. Deprem hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada depremin şiddetinin 4,3 olduğu belirtildi.

Son depremler Kandilli Rasathanesi