Van’daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 4 gün süreyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve maske kullanımının zorunlu hale getirildiği Van’da kentin en işlek caddelerinde sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 gün süreyle il sınırları içinde getirilen sokağa çıkma yasağı, gece 00.00 itibariyle son bulmuştu. Sokağa çıkma kısıtlamasının son bulmasının ardından Van’daki en işlek cadde ve sokaklarında yine yoğunluk oluştu. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve Ramazan Bayramı’na sayılı günler kalması nedeniyle Van sokakları doldu taştı.

Bayramda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olacağının duyurulmasına rağmen vatandaşlar alışveriş yapmak için marketlere ve açık olan işletmelere akın etti. Kentin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Caddesi’ndeki kalabalık ise adeta pes dedirtti.

İşlek caddelerde sosyal mesafeye dikkat edilmesi noktasında çok sayıda polis ekibi görev alıyor. Ekipler, kısıtlama getirilen Cumhuriyet Caddesi’nde yoğun önlem alarak sosyal mesafe kuralına uymayarak yan yana yürüyen ve maske takmayan vatandaşları ikaz ediyor. Kuralları ihlal eden kişilere ise cezai işlem uygulanıyor.

Van halkının zorunlu olmasından dolayı maske takmaya başladığını, ancak sosyal mesafe kuralına dikkat etmediğini ifade eden vatandaşlar, sadece maske takarak virüsten korunmayacağını söyledi.