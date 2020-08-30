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Aktüel Van'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında "Mavi Vatan" vurgusu
Aktüel

Van'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında "Mavi Vatan" vurgusu

Yeniakit Publisher
2020-08-30 14:02:51 -
Van'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında "Mavi Vatan" vurgusu

VAN (AA) - Van'ın Edremit ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü, "Mavi Vatan" vurgusuyla havadan ve Van Gölü'nde yapılan gösterilerle kutlandı.

Edremit Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki kano ve kürek takımı sporcuları çeşitli akrobasi gösterileri yaptı, dalış ekibi ise Van Gölü'nün yüzeyinde Türk Bayrağı açtı.

Sürat teknesinin uçurduğu parasailingle 30 Ağustos yazılı pankartın açıldığı programa katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Emin Bilmez, 30 Ağustos'u, Kovid-19 tedbirlerine uygun bir şekilde kutladıklarını söyledi.

Programda tüm şehitler için dua ettiklerini belirten Bilmez, "Edremit sahilinde belediyemiz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün organize ettiği gösterileri izledik. Bir anlamda da Mavi Vatan vurgusu yapılan etkinliklerden dolayı başkanımızı ve organizasyonda görev alan arkadaşları tebrik ediyorum. Rabbimizden dileğimiz, 30 Ağustos, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin, milletiyle, vatanıyla ve bölünmez bütünlüğümüzün ebediyete kadar yaşamasıdır." diye konuştu.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise Edremit'in Van Gölü kenarında olmasından dolayı belediye olarak böyle bir etkinlikle 30 Ağustos'u kutladıklarını dile getirdi.

Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Say, "Burada özellikle Mavi Vatan vurgusu yaparak bir çalışma yapalım istedik. Bu anlamda kano kürekçilerimiz, Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki dalış ekibimiz ve paraşütçü arkadaşlarımız güzel gösteriler sundular. Tüm bu görsellerin olduğu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı farklı bir şekilde kutladık. Güzel bir çalışma oldu. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Tüm memleketimize yeni zaferler, yeni müjdeler diliyorum." ifadelerini kullandı.

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