Van’da YKS maratonu başladı

Tüm ülkede olduğu gibi Van’da da 2 gün sürecek Yükseköğretim Kurumu Sınavı, toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek. ÖSYM’ye göre 3 milyon 120 bin 878 aday yarışacağı sınavın ilk oturumu, Van’da da heyecanla başladı. Sınava girecek öğrenciler kontrol noktasından geçerek sınıflarına yerleştirilirken, okulların kapısının önünde veliler de heyecanlı bir bekleyişe geçti.

TYT sınavına geç kalan bazı öğrenciler ise sınava girecekleri okula son anda yetişti. Zamanında yetişemeyen bazı öğrenciler görevliler tarafından okula alınmadı.

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