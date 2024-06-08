  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Van’da YKS maratonu başladı
Eğitim

Van’da YKS maratonu başladı

Yeniakit Publisher
2024-06-08 10:48:00 -
Van’da YKS maratonu başladı

Van’da Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından toplam 3 oturumda yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu başladı.

Tüm ülkede olduğu gibi Van’da da 2 gün sürecek Yükseköğretim Kurumu Sınavı, toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek. ÖSYM’ye göre 3 milyon 120 bin 878 aday yarışacağı sınavın ilk oturumu, Van’da da heyecanla başladı. Sınava girecek öğrenciler kontrol noktasından geçerek sınıflarına yerleştirilirken, okulların kapısının önünde veliler de heyecanlı bir bekleyişe geçti.

TYT sınavına geç kalan bazı öğrenciler ise sınava girecekleri okula son anda yetişti. Zamanında yetişemeyen bazı öğrenciler görevliler tarafından okula alınmadı.

TBMM Başkanı YKS'ye girecek adaylara başarı diledi
TBMM Başkanı YKS'ye girecek adaylara başarı diledi

Gündem

TBMM Başkanı YKS'ye girecek adaylara başarı diledi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS'ye girecek öğrenciler için mesaj!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS'ye girecek öğrenciler için mesaj!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS'ye girecek öğrenciler için mesaj!

YKS’nin ilk oturumu TYT bugün yapılacak
YKS’nin ilk oturumu TYT bugün yapılacak

Eğitim

YKS’nin ilk oturumu TYT bugün yapılacak

YKS başladı
YKS başladı

Eğitim

YKS başladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23