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Aktüel

Van'da yetim çocuklar hediyelerle sevindirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-10 11:21:16 -
Van'da yetim çocuklar hediyelerle sevindirildi

VAN (AA) - Van'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği gönüllüleri, ziyaret ettikleri yetim çocuklara hediyeler dağıttı.

Ramazanın 15. günü olarak belirlenen Dünya Yetimler Günü kapsamında önceki yıllarda yetim çocuklara iftar veren dernek, bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle farklı bir etkinlik düzenledi.

Hayırseverlerin desteğiyle hediyeler hazırlayan gönüllüler, bunları kentin farklı mahallelerindeki 250 yetim çocuğa ulaştırdı.

Çocuklara alışveriş çeki de veren gönüllüler, ayrıca 650 kişilik iftar yemeği hazırlayarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı.

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