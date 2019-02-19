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Van’da ‘Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı’ toplantısı

Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr.

19 Şubat 2019 Salı 12:44
Van’da ‘Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı’ toplantısı

Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Gür başkanlığında “Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı” toplantısı gerçekleştirildi.


Van Sağlık Müdürlüğünde yapılan toplantı, UMKE Birim Sorumlusu Ömer Erdem tarafından “Van Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu” tanıtım sunumuyla başladı. Ulusal düzeydeki merkez kurum ve kuruluşların taşra teşkilatlarının görev, sorumlulukları ve istekler üzerinde fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda konuşan Uzm. Dr. Ali Gür, “Sağlık hizmet grubu olarak, afet veya acil duruma müdahale konusunda eksiklerimizi görüp oluşabilecek sıkıntılı bir durumu önceden belirlemek istiyoruz. Gerekli ihtiyaç analizini bu plan doğrultusunda tespit ederek, ulusal düzey afet müdahale planının bu doğrultuda hazırlanmasına katkı sağlamaktayız” dedi.


Bu planın hazırlanmasına katkıda bulunan ana ve destek çözüm ortaklarına da teşekkür eden Dr. Gür, “Müdürlüğümüzce ilimizin bulunduğu coğrafya göz önünde bulundurularak oluşabilecek acil veya afet gibi durumlarda en hızlı şekilde reaksiyon gösterip, sağlık hizmetlerinin aksamaması için 7/24 çalışmaktayız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:44
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