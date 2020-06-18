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Ekonomi

Van’da yenilenebilir enerji üretim tesisine hibe desteği

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan 27 adet proje kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 16:53:48 -
Van’da yenilenebilir enerji üretim tesisine hibe desteği

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan 27 adet proje kabul edildi.


Toplam proje tutarı 22 milyon 300 bin TL olup yatırımcılardan dosyalarını tamamlayan üreticilerle hibe sözleşmesi imzalandı. Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Desteklenmesi Programı kapsamında projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine, tarım ürünlerinin işlenip değerlendirilmesine ve bunun için gerekli tesislerin kurdurulmasına yüzde 50 hibe verildiğini belirtti. Doğal kaynakların hızla tükendiği bir dünyada kaynakların korunması ve alternatif enerji üretim tesislerinin artırılması gerektiğini vurgulayan Görentaş, “Ülkemizin geleceği için çevreye duyarlı ve yenilenebilir tesislerin kurulması için Bakanlığımızın kırsal kalkınma desteklerini yatırımcıyla buluşturmaya devam ediyoruz” dedi.

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