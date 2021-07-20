Van'da vatandaşlar cami bahçelerine kurulan stantlarda aşı oldu

İl Sağlık Müdürlüğü ile Eğitim Araştırma Hastanesi ekipleri, bayram namazı sonrasında vatandaşların aşılarını yaptırabilmeleri için kentteki 8 caminin bahçesine stant kurdu.

İmamlar da kurulan stantlarla ilgili vatandaşları bilgilendirdi. Bayram namazını kılarak standa gelen vatandaşlar, işlemlerin ardından aşılandı.

Bayram namazını Yukarı Norşin Camisi'nde kılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve protokol üyeleri de aşı standını ziyaret ederek, sağlık çalışanları ve vatandaşların bayramını kutladı.

Vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulunan Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem hasta hem de günlük vaka sayısında en kötü dönemi yaşadıklarını söyledi.

Bu süreci atlatmanın tek yolunun aşı olduğunu vurgulayan Bilmez, şunları kaydetti:

"Bugün de 2 yıldır fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımız sahadalar. Camilerimizde ve mezarlıklarımızda insanlarımızı aşı olmaya davet ediyorlar. Randevu almadan ekiplere gidip aşı yaptırılabiliyor. Aşı oranımız daha yeni yüzde 50 civarına ulaştı. Bunu bizim kısa bir sürede yüzde 70-80'ne çıkarmamız lazım ki esnafımız, vatandaşımız normal hayatına devam edebilsin, okullarımız zamanında açılabilsin. 2 yıldır çocuklarına bile sarılamayan sağlık emekçilerimizin hayatı biraz normale dönebilsin. Bu bayram vesilesiyle bütün hemşerilerimizden mutlaka aşı olmalarını bekliyorum."

"Hastanelerimizde doluluk oranı yüksek"

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Kamil Yavuzer ise Van'daki hastanelerde doluluk oranının yüksek olduğunu belirtti.

Vaka sayılarını düşürmek için kaynağa inmeleri gerektiğini anlatan Yavuzer, "Hasta sayılarını azaltmamız için aşılanmamız lazım. Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde aşılanması için Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde başlatılan çalışmaya hastane olarak destek vererek 8 bölgede aşı standı açtık. Bayram namazına müteakip vatandaşlarımızı aşılama imkanımız oldu. Aşılanmayı arttırırsak bu hastalıktan, bu beladan kurtulacağız diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Camide vatandaşlara Türk Kızılay görevlileri lokum, belediye çalışanları da çikolata ikramında bulundu.