  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Van'da uzun yıllardır susuz kalan tarım arazilerine can suyu verildi
Aktüel

Van'da uzun yıllardır susuz kalan tarım arazilerine can suyu verildi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: - "Tarımsal alanda kullanılmak üzere 14 kilometrelik bir kanal yapıldı. İnşallah köylümüz bundan sonra meyve ve sebzecilik alanında ciddi bir varlık gösterecek. Biz insanlarımızı kendi köyünde doyurabilecek, kendi köyünde geçimini temin edebilecek çalışmalar içerisinde olacağız"

Yeniakit Publisher
2020-10-03 10:23:03 -
Van'da uzun yıllardır susuz kalan tarım arazilerine can suyu verildi

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesince, Gürpınar ilçesinde yapılan 14 kilometrelik su kanalı ile uzun yılllardır susuz olan tarım arazilerine can suyu verilmeye başlandı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile ilçeye bağlı Kuşdağı Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde incelemede bulundu.

Çiftçilerle bir araya gelerek sorun ve talepleri dinleyen Bilmez daha sonra tarım arazilerinin suyla buluşması için yaptıkları su kanalına ilk suyu bırakmak üzere vanayı açtı.

Bilmez, gazetecilere, yıl içerisinde özellikle tarımsal hizmetlere ağırlık verdiklerini söyledi.

- "Artık kendi köylerinde geçimlerini temin edebilecekler"

İl genelinde 54 kilometre yeni kanallar yapıldığını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

“Ana ağırlığımızı tarımsal birimimize verdik. Zaman zaman diğer birimlerimizin iş makineleri de tarımsalın emrine vererek bu sene açabildiğimiz kadar kanal ve gölet temizliği yaptık. Van genelinde 483 kilometre kanal temizliği yapıldı. 54 kilometrede kanal yapıldı. DAP destekli 4 tane sulama kanalı, 7 adet güneş enerjili sondaj koyusu vuruldu. Bu köyümüz tarım açısından elverişli bir köy. Tarımsal alanda kullanılmak üzere 14 kilometrelik bir kanal yapıldı. İnşallah köylümüz bundan sonra meyve ve sebzecilik alanında ciddi bir varlık gösterecek. Biz insanlarımızı kendi köyünde doyurabilecek, kendi köyünde geçimini temin edebilecek çalışmalar içerisinde olacağız. Bu projede görev alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Milletvekili Arvas ise Büyükşehir Belediyesine yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Belediyenin güzel hizmetlerde bulunduğunu vurgulayan Arvas, "Biz halkımıza hizmet etme noktasında söz vermiştik ve sözümüzü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu topraklarımız su ile buluşacak." dedi.

Su sorunu giderilen mahallenin muhtarı Şahabettin Irtak da bugüne kadar sulanmayan 55 bin hektar arazilerinin bulunduğunu belirterek, "Bugüne kadar hiç su görmeyen toprağımız var. Bu topraklarımız su ile buluşacak. İnşallah bundan sonra süreç bizdedir. Biz ekip biçeceğiz ve bu hizmetin karşılığını vereceğiz." diye konuştu.

Bilmez'e ziyaretinde Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'da eşlik etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan bakan Dendias'ı şoke eden sözler! 'Türkiye ve Azerbaycan'ın yanındayız'
Dünya

Yunan bakan Dendias'ı şoke eden sözler! 'Türkiye ve Azerbaycan'ın yanındayız'

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Azerbaycan-Ermenistan krizinde Bakü yönetiminin tarafından olduklarını açıkladı.
Kaan Sarıaydın altın alacakları üstüne basa basa uyardı!
Ekonomi

Kaan Sarıaydın altın alacakları üstüne basa basa uyardı!

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, altındaki dalgalanmalara ilişkin bir değerlendirme yaparak, "Altın kimseyi üzmeyecek. Tarihleri verd..
Ukrayna'dan Azerbaycan için bir açıklama daha!
Dünya

Ukrayna'dan Azerbaycan için bir açıklama daha! "2 yıldır..."

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Azerbaycan’la son iki senedir ilişkilerinin ayrıcalıklı olduğunu belirterek, “Azerbaycan’ın toprak bütünlü..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay