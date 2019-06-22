Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon
Gözaltına alınanlardan biri İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.22 Haziran 2019 Cumartesi 11:00
Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan biri İran uyruklu 3 zanlı yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekipler, Van-Hakkari kara yolunda şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
Narkotik köpeği olan "Şila"nın da kullanıldığı aramada, aracın ön yolcu koltuğunun altına gizlenmiş pakette 759 gram metamfetamin bulundu.
Gözaltına alınan araçtaki V.Y, E.D. ve İran uyruklu N.D, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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