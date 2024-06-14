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Yerel Van’da ‘torbacı’ operasyonu: 29 kişi yakalandı
Yerel

Van’da ‘torbacı’ operasyonu: 29 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-06-14 09:18:00 -
Van’da ‘torbacı’ operasyonu: 29 kişi yakalandı

Van’da ‘torbacı’ operasyonunda üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 29 kişi gözaltına alındı.

 Van’da ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 29 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde, 260,75 gram esrar, 32,61 gram metamfetamin, 4,6 gram sentetik kannabinoid, 21 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 29 şahsa yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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