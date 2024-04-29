Van'da teröristlere operasyon! Gözaltılar var
Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamda, 22-28 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 7 PKK/KCK ve 2 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
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