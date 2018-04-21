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Van'da terör örgütü PKK'ya operasyon

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından PKK terör örgütüne düzenlediği operasyonda metruk bir binada yapılan aramada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 09:46
Van'da terör örgütü PKK'ya operasyon

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından PKK terör örgütüne düzenlediği operasyonda metruk bir binada yapılan aramada çok sayıda mühimmat ele geçirildi. 

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü olarak PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne gelen bir ihbarı değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimiz, MİT Bölge Başkanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ile koordinasyon sağlayarak İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi’nde bir adreste arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde; Kanas cinsi silaha ait 2 adet şarjör, Kalaşnikof marka silaha ait 3 adet şarjör, 20 adet kanas fişeği, 167 adet bixi fişeği, 1 adet askeri tip palaska ve palaskaya takılı vaziyette 4 adet şarjör kılıfı, 1 adet namlu ucu açılmış kuru sıkı görünümlü tabanca, 1 adet BTÖ elebaşı Abdullah Öcalan resmi bulunan yaka rozeti, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silaha ait olduğu değerlendirilen 10 adet av fişeği elde edilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA 

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 09:46
  1. Van
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Abdullah Öcalan
  4. İpekyolu

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