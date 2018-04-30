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Van'da terör operasyonu: 14 kişi gözaltında

Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 09:06
Van'da terör operasyonu: 14 kişi gözaltında

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Van ve Bursa emniyet müdürlüklerinin desteğiyle PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik "Şehit Jandarma er Şevket Albar" operasyonu düzenlendi.

Başkale ilçesinde 14 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin evlerinde, 3 av tüfeği, 15 cep telefonu, 11 sim kart, 4 hafıza kartı, dijital malzemeler ve terör örgütü propagandasına yönelik hazırlanmış muhtelif materyal ele geçirildi.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 09:06
  1. Van
  2. Bursa
  3. van
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