0553 313 94 23

Van'da taşlı sopalı kavga! Ortalık savaş alanına döndü

Van'ın Erciş ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 16 kişi yaralandı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 16:15
Van'da taşlı sopalı kavga! Ortalık savaş alanına döndü

Muhtarlık seçimlerinde aralarında yaşanan kavga nedeniyle haklarında dava açılan Arlı ailesi fertleri, mahkemenin görüldüğü adliye binası çıkışında tartıştı. 

Tartışmanın taşlı, sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine 16 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Erciş Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müdahale ettiği kavgada ağır yaralanan bir kişi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edildi. 

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavganın büyümesini önlemek amacıyla Arlı aileleri mensuplarının ikamet ettiği Karatavuk Mahallesi'nde güvenlik önlemi aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 16:15
  1. Erciş Emniyet Müdürlüğü
  2. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri
  3. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi
  4. Karatavuk Mahallesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kışanak ve Tuncel için tutukluluğa devam kararı
    1. Kışanak ve Tuncel için tutukluluğa..
    2. Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme
    3. UEFA soruşturma başlatmıştı! FIFA..
    4. Terör yandaşları toplantı bastı!..
    5. 'Irak hükümeti ülkeyi PKK'dan..
    6. Messi 6'ncı kez Altın Ayakkabı'nın..
    7. Yanak kıllarından kurtulma yolları..
    8. Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu:..
    9. Erdoğan Kayseri’de Abdullah Gül’ü..
    10. Trump’ın 3 bakan ile ilgili yaptırım..
    11. Gül hastalığı nedir? Gül hastalığı..
    12. Van'da taşlı sopalı kavga! Ortalık..
    13. Saadet'ten devşirilen CHP'li vekil..
    14. Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı
    15. Trump'ın danışmanı O'brien Ankara'da
    16. Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 2 hafta yok
    17. 'YPG/PKK Tel Abyad'da Cuma..
    18. Limon tuzu kılları yok eder mi?
    19. Şırnak'a havan ve roket atıldı!..
    20. Şile yolunda iki otomobil çarpıştı:..
    21. Yunan taraftarlardan Türkiye karşıtı..
    22. Bilinçli Tüketiciler Derneği kuruldu
    23. Bulgaristan'nın Volkswagen fırsatçılığı!
    24. Açıklamalar peş peşe geliyor!..
    25. Geri dönenler anlattı: YPG/PKK Tel..
    26. Kışanak ve Tuncel’in yargılanmasına..
    27. Nihat Genç'ten gündemi sarsacak..
    28. Vatan Partisi HDP’nin kapatılması için..
    29. Bursa'da uyuşturucu satıcılarına..
    30. Antalya'da iki midibüs çarpıştı!..
    Çin'den skandal Türkiye açıklaması
    Çin'den skandal Türkiye açıklaması
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
    Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
    Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!