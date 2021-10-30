Van'da sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği tır bariyerlere çarparak durdu
Van- Muradiye karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, bariyerlere çarparak durdu.
Van'da direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır bariyerlere çarparak durdu.
Edinen bilgilere göre kaza, Van- Muradiye karayolu üzerindeki Gedikbulak mevkide meydana geldi. Yağış nedeniyle yolun kaygan olması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden plakası öğrenilemeyen tır, bariyerlere çarparak durabildi. Şoförün yaralanmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.